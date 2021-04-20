Ніж пробив легеню та серце: на Львівщині батько ледь не вбив власного сина – фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 19 квітня затримали 52-річного чоловіка. Він під час сварки накинувся з ножем на власного сина. Постраждалий потрапив у реанімацію.
Інцидент трапився близько 4:45 19 квітня. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Чоловік ледь не вбив власного сина / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у замаху на вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.Зверніть увагу! Нещодавно школярі знайшли у Снопківському парку у Львові людські рештки. Правоохоронці встановили, що вони належали 58-річній львів'янці. Ймовірного вбивцю вже затримали. Ним виявився її знайомий.