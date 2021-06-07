Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Сулими – всі будинки;
- вулиця Багряного – всі будинки;
- вулиця Терлецького – всі будинки;
- вулиця Копача – всі будинки;
- вулиця Суха – всі будинки;
- вулиця Окружна – будинки № 1 – 50;
- вулиця Кравченко – будинок № 8;
- вулиця Білогорща – всі будинки;
- вулиця Гайовської – всі будинки;
- вулиця Дагестанська – всі будинки;
- вулиця Чувашська – будинки № 32 – 49;
- вулиця Соломянка – всі будинки;
- вулиця Підстригача – будинок № 3;
- вулиця Стрийська – будинки № 202 – 204;
- вулиця Низинна – будинки № 17 – 23 (непарні);
- вулиця Сластіона – будинки № 3, 5, 7;
- вулиця Широка – будинки № 53, 55;
- вулиця Мурашка – всі будинки;
- вулиця Покутська – всі будинки;
- вулиця Торфяна – будинки № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 107, 109, 109а;
- вулиця Пачовського – всі будинки.