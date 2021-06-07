Низка вулиць у 3 районах Львова 7 червня залишаться без світла: адреси

7 червня 2021 , 09:56
Читать новость на русском

Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" 7 червня проводитимуть ремонтні роботи на електромережах міста. Тож низка вулиць у Франківському, Залізничному та Шевченківському районах Львова тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика захворюваності на 7 червня

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Сулими – всі будинки;
  • вулиця Багряного – всі будинки;
  • вулиця Терлецького – всі будинки;
  • вулиця Копача – всі будинки;
  • вулиця Суха – всі будинки;
  • вулиця Окружна – будинки № 1 – 50;
  • вулиця Кравченко – будинок № 8;
  • вулиця Білогорща – всі будинки;
  • вулиця Гайовської – всі будинки;
  • вулиця Дагестанська – всі будинки;
  • вулиця Чувашська – будинки № 32 – 49;
  • вулиця Соломянка – всі будинки;
  • вулиця Підстригача – будинок № 3;
  • вулиця Стрийська – будинки № 202 – 204;
  • вулиця Низинна – будинки № 17 – 23 (непарні);
  • вулиця Сластіона – будинки № 3, 5, 7;
  • вулиця Широка – будинки № 53, 55;
  • вулиця Мурашка – всі будинки;
  • вулиця Покутська – всі будинки;
  • вулиця Торфяна – будинки № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • вулиця Замарстинівська – будинки № 107, 109, 109а;
  • вулиця Пачовського – всі будинки.
Зверніть увагу!
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".
Автор: Ольга Котів