Низка вулиць у Львові та Рудному 24 травня залишаться без світла: адреси

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тож 24 травня будинки на понад 25 вулицях у Львові та Рудному тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Архипенка – будинки № 10, 12, 4, 6, 8;
- вулиця Зимова – будинки № 1, 3, 5;
- вулиця Костомарова – будинки № 16, 18, 20;
- вулиця Липи – будинки № 16, 18, 39, 43, 45;
- вулиця Мацієвича – будинки № 12, 20, 8;
- вулиця Машиністів – будинки № 1, 3, 5 – 23;
- вулиця Мучна – будинок № 25;
- вулиця Нестора Літописця – будинок № 15;
- вулиця Олесницького – будинки № 11, 35, 41;
- вулиця Під Голоском – будинки № 19;
- вулиця Повітряна – будинки № 12, 14, 26, 28;
- вулиця Шота Руставелі – будинки № 5, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36;
- вулиця Скельна – будинки № 3, 5;
- вулиця Сяйво – будинки № 14, 16, 18;
- вулиця Тунельна – будинок № 24;
- вулиця Тютюнників – будинки № 2;
- вулиця Франка – будинки № 44, 46, 48 – 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71;
- вулиця Шевченка – будинок № 340а;
- Яблунева – будинок № 2.
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Де не буде світла у Рясному з 9:00 до 17:00
- вулиця Брюховицька – будинки № 214, 228, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262;
- вулиця Дубровицька – будинки № 1 – 6, 8, 10 – 26 (парні);
- вулиця Лушпинського – будинки № 1 – 6 (а), 8 – 12, 15 – 21 (а), 23;
- вулиця Маршалівка – будинки № 11, 13, 21а, 7;
- вулиця Моха – будинки № 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8А;
- вулиця Прокоповича – будинки № 10, 16, 18, 20, 22;
- вулиця Річицька – будинки № 11, 27, 27а;
- вулиця Яновського – будинки № 1 – 10.