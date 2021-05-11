У Львові зміниться медична стратегія: що це означає для медиків та пацієнтів

Медзаклади Львова невдовзі об'єднаються у 3 Територіальні медичні об'єднання. Це відбудеться для того, щоб посилити галузь, адже після першого етапу медичної реформи в Україні змінилась філософія взаємовідносин між пацієнтом, лікарем та державою.

В управлінні охорони здоров'я Львівської міськради пояснили концепцію розвитку медичної галузі міста. Зокрема, в мерії дали чітке пояснення нової медичної стратегії, яку спільно напрацьовують міські лікарні Львова.

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Чому Львову потрібна нова медична стратегія

В Україні з 1 січня 2018 року вступив у дію закон "Про державні медичні гарантії". Саме він дав старт медичній реформі. Перший етап реформи, який стосувався змін у сімейній медицині, вже відбувся. 93,1% львів'ян вже підписали декларацію зі своїми сімейними лікарями.

Наразі триває другий етап реформи – зміна принципів фінансування вторинної та третинної ланок медичної допомоги. В Україні змінилася філософія взаємовідносин між пацієнтом, лікарем та державою, адже відтепер гроші "ходять" за пацієнтом. Тобто зараз держава закуповує у лікарень певні послуги, замість бюджетного утримання. Тож медзаклади отримують більше грошей, якщо лікують більше пацієнтів.

Наша мета, щоб Львів став медичним хабом номер 1 в Україні. Міські комунальні заклади мають увійти до ТОП-100 найкращих медичних закладів світу,

– зазначили в управлінні охорони здоров'я ЛМР.

Саме тому львівські медики поставили за мету посилити медичну галузь через об'єднання.

Львівські медзаклади об'єднаються у 3 ТМО

Львівські медзаклади стануть засновниками трьох Територіальних медичних об'єднань:

Львівське ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги". Воно об'єднає Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, 8-му міську клінічну лікарню та Міську дитячу клінічну лікарню.

Львівське ТМО "Лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги". Сюди увійдуть Львівська 1 міська клінічна лікарня імені Князя Лева, 4 міська клінічна лікарня, 5 міська клінічна лікарня та лікарня "Госпіс".

Львівське ТМО "Акушерства та гінекології" об'єднає Пологовий клінічний будинок № 1 та 3 міську клінічну лікарню.

Основною метою функціонування медзакладів, які входять у ТМО, є якісне та безперервне надання усіх медичні послуги.

ТМО керуватимуть генеральні директори. Своєю чергою, кожен медзаклад матиме медичного директора. Усіх керівників ТМО обиратимуть на конкурсній основі.

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Об'єднати лікарні необхідно через високу конкуренцію

Основною метою об'єднання медзакладів є надання якісних та доступних медичні послуги для кожного жителя Львівської МТГ, незалежно від соціального статусу та становища. Цього можна досягти лише шляхом об'єднання сильних сторін усіх медзакладів у ТМО.

Другий етап медичної реформи вимагає змін в управлінні галуззю охорони здоров'я. Лікарні наразі отримали право самостійно займатися управлінням і розподілом коштів. Також медична реформа створила можливість медзакладам конкурувати за пацієнта. Тому є загроза, що не всі лікарні зможуть функціонувати та надавати якісні послуги без додаткового фінансування.

Якщо у 2021 році не завершити реформування, багато медзакладів можуть просто зникнути через велику конкуренцію. Тож до 1 січня 2022 року у Львові необхідно сформувати якісну мережу лікарень та покращити організацію надання медичних послуг.

Що зміниться для медиків та пацієнтів

Внаслідок змін у лікарів покращаться умови праці. Медзаклади отримуватимуть гроші за послуги, надані конкретному пацієнту. Тож ефективні лікарні матимуть можливість збільшити своє фінансування за новою системою. Таким чином у медзакладах покращиться діагностика та лікування завдяки оновленню обладнання. Також лікарні матимуть ще більше можливостей для розвитку, а лікарі зможуть ініціювати відкриття нових медичних напрямків. Наприклад, за таким принципом у Лікарні швидкої допомоги створили "Центр трансплантології". Окрім цього, медики зможуть працювати над науково-дослідними розробками, залучаючи міжнародні гранти та державний бюджет.

На пацієнтів також чекає багато переваг, адже у лікарнях збільшиться перелік та підвищиться якість послуг. Це стане можливим завдяки залученню нових медичних пакетів.

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Лікарів не скорочуватимуть, а медзаклади не зачинятимуть

Жоден медзаклад не зачинять. У Львові навпаки почнуть розширювати мережі медичних центрів. До прикладу, в місті вже запланували будівництво центру "Матері та дитини" на базі ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги". Також планують відкрити амбулаторії сімейної медицини у кожному мікрорайоні Львівської МТГ.

Медиків також не скорочуватимуть. У Львові, реалізовуючи медичну стратегію, поставили за мету зберегти кожне робоче місце. Окрім того, медзаклади шукають нових, висококваліфікованих спеціалістів, щоб зробити медичну систему міста ще якіснішою та професійнішою. Зокрема, для талановитих студентів медуніверситетів України запровадять конкурси.

Лікування залишиться безкоштовним

Бюджет міста не постраждає від стратегії медичного розвитку. Навпаки, ухваливши ці зміни, Львів матиме можливість залучати ще більше грошей на покращення медичної галузі від НСЗУ, міжнародних грантів та благодійників.

Прибуток отримуватимуть медзаклади, які безпосередньо надаватимуть послуги пацієнтам. Тож лікарні отримуватимуть більше фінансування, якщо обслуговуватимуть більшу кількість людей.

Для пацієнтів медичні послуги, прийом, огляд, діагностика та лікування залишатимуться безкоштовними, адже вони фінансуються з державного бюджету. Проте пацієнтам слід підписати декларацію з сімейним лікарем.

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Якщо не завершити реформу, багато лікарень можуть зачинити

Значна частина медзакладів Львова може не витримати конкуренції, якщо не завершити медичну реформу до кінця 2021 року. Адже в Україні змінили підхід до фінансування медицини. Тож деякі заклади не зможуть утримувати себе та оплачувати заробітну плату працівникам.

Зміни впроваджуватимуть у міських лікарнях, адже громада Львова не є власником обласних та державних медзакладів. Тож у компетенцію управління охорони здоров'я ЛМР не входить їхнє реформування.