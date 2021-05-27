Для пасажирів електротранспорту є можливість купити квитки дешевше. Усі пільговики й надалі можуть користуватись автобусами, тролейбусами та трамваями безкоштовно.

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У Львові зросла вартість проїзду в громадському транспорті

Виконком Львівської міськради ухвалив рішення, за яким зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. Економічно обґрунтована ціна квитка становить 14,5 гривні. Проте вартість проїзду вдвічі не підвищували. Натомість з 27 травня пасажири автобусів, трамваїв та тролейбусів Львова платитимуть за проїзд лише на 3 гривні дорожче, ніж раніше.

Нова ціна квитків у громадському транспорті Львова:

  • Вартість проїзду в автобусах становить 10 гривень.
  • Пасажири електротранспорту також платитимуть за квиток 10 гривень. Проте, купуючи його у кіоску, доведеться заплатити лише 9 гривень.
  • Своєю чергою, через QR-коди Privat24, SMS, Bluetooth, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay квиток на трамвай чи тролейбус можна придбати за 8,5 гривні.
  • Студентський квиток, придбаний у водія, коштуватиме 5 гривень, а у кіосках та онлайн – 4 гривні.
  • Перевезення багажу в електротранспорті відтепер коштуватиме 8,5 гривні.
  • Пільговики й надалі можуть користуватись громадським транспортом безкоштовно.

Вартість проїзних абонементів для пасажирів трамваїв і тролейбусів:

  • місячний абонемент коштує 150 гривень;
  • пільговий – 80 гривень;
  • квартальний на 90 днів – 420 гривень;
  • денний – 20 гривень;
  • туристичний на 3 дні – 50 гривень.