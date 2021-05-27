Для пасажирів електротранспорту є можливість купити квитки дешевше. Усі пільговики й надалі можуть користуватись автобусами, тролейбусами та трамваями безкоштовно.
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У Львові зросла вартість проїзду в громадському транспорті
Виконком Львівської міськради ухвалив рішення, за яким зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. Економічно обґрунтована ціна квитка становить 14,5 гривні. Проте вартість проїзду вдвічі не підвищували. Натомість з 27 травня пасажири автобусів, трамваїв та тролейбусів Львова платитимуть за проїзд лише на 3 гривні дорожче, ніж раніше.
Нова ціна квитків у громадському транспорті Львова:
- Вартість проїзду в автобусах становить 10 гривень.
- Пасажири електротранспорту також платитимуть за квиток 10 гривень. Проте, купуючи його у кіоску, доведеться заплатити лише 9 гривень.
- Своєю чергою, через QR-коди Privat24, SMS, Bluetooth, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay квиток на трамвай чи тролейбус можна придбати за 8,5 гривні.
- Студентський квиток, придбаний у водія, коштуватиме 5 гривень, а у кіосках та онлайн – 4 гривні.
- Перевезення багажу в електротранспорті відтепер коштуватиме 8,5 гривні.
- Пільговики й надалі можуть користуватись громадським транспортом безкоштовно.
Вартість проїзних абонементів для пасажирів трамваїв і тролейбусів:
- місячний абонемент коштує 150 гривень;
- пільговий – 80 гривень;
- квартальний на 90 днів – 420 гривень;
- денний – 20 гривень;
- туристичний на 3 дні – 50 гривень.