У Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті: яка ціна квитка та абонементів

У Львові з 27 травня подорожчав проїзд в громадському транспорті. Тепер ціна квитка в автобусах, трамваях та тролейбусах міста становить 10 гривень.

Для пасажирів електротранспорту є можливість купити квитки дешевше. Усі пільговики й надалі можуть користуватись автобусами, тролейбусами та трамваями безкоштовно.

Цікаво У Львові відновлюють роботу автобусів №5А та 10 і запускають новий: як вони курсуватимуть

У Львові зросла вартість проїзду в громадському транспорті

Виконком Львівської міськради ухвалив рішення, за яким зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. Економічно обґрунтована ціна квитка становить 14,5 гривні. Проте вартість проїзду вдвічі не підвищували. Натомість з 27 травня пасажири автобусів, трамваїв та тролейбусів Львова платитимуть за проїзд лише на 3 гривні дорожче, ніж раніше.

Нова ціна квитків у громадському транспорті Львова:

Вартість проїзду в автобусах становить 10 гривень .

. Пасажири електротранспорту також платитимуть за квиток 10 гривень . Проте, купуючи його у кіоску, доведеться заплатити лише 9 гривень.

. Проте, купуючи його у кіоску, доведеться заплатити лише Своєю чергою, через QR-коди Privat24, SMS, Bluetooth, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay квиток на трамвай чи тролейбус можна придбати за 8,5 гривні .

. Студентський квиток, придбаний у водія, коштуватиме 5 гривень , а у кіосках та онлайн – 4 гривні .

, а у кіосках та онлайн – . Перевезення багажу в електротранспорті відтепер коштуватиме 8,5 гривні .

. Пільговики й надалі можуть користуватись громадським транспортом безкоштовно.

Вартість проїзних абонементів для пасажирів трамваїв і тролейбусів:

місячний абонемент коштує 150 гривень;

пільговий – 80 гривень;

квартальний на 90 днів – 420 гривень;

денний – 20 гривень;

туристичний на 3 дні – 50 гривень.

Востаннє у Львові вартість проїзду в громадському транспорті підвищували 1 лютого 2019 року – з 5 до 7 гривень. Своєю чергою, ціна квитка у трамваях та тролейбусах міста востаннє зростала у січні 2020 року.