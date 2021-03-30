Новим очільником Галицької митниці призначили ексслужбовця СБУ

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Джерело:

Галицька митниця

Очільником Галицької митниці з 30 березня став 35-річний ексспівробітник СБУ Андрій Колобродов. Він працевлаштувався до Державної митної служби України у 2021 році.

Колобродов почав працювати в СБУ у 2009 році. У 2021 році він звільнився з органів за власним бажанням.

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Колобродов займав керівні посади в СБУ

  • Згідно з наказом голови Державної митної служби з 30 березня начальником Галицької митниці став Андрій Колобродов.
  • Новий очільник митниці навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.
  • У 2009 році Колобродов закінчив Національну академію СБУ та розпочав свою військову кар'єру.
  • Він проходив службу на оперативних посадах в ГУ СБУ у Києві та Київській області.
  • Також Колобродов займав керівні посади в Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.
  • Його нагородили відомчою відзнакою – вогнепальною зброєю.
  • У лютому 2021 року Колобродов звільнився з органів СБУ за власним бажанням. Після цього він працевлаштувався до Державної митної служби України.
  • До призначення на посаду очільника Галицької митниці Колобродов працював виконувачем обов'язків заступника координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.
Цікаво! Попереднім керівником Галицької митниці був Сергій Корчака. Наразі Галицьку митницю реорганізовують у Львівську митницю, зона діяльності якої стосуватиметься лише Львівської області.