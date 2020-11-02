Розлили технічну оливу: фонтан перед Оперним театром у Львові намагались пошкодити
У Львові намагались пошкодити новий сухий фонтан перед Оперним театром. Зловмисники розлили на поверхню технічну оливу. Львівська міська рада звернеться у поліцію.
Олива просочилась у технічне приміщення. Проте фільтри її затримали й фонтан не постраждав. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як зловмисники намагались пошкодити фонтан
Голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповів, що розлиття технічної оливи він розцінює, як спробу пошкодити новий фонтан.
Масло (олива – 24 канал) було розлито так, що воно просочилося всередину. Однак завдяки спеціально встановленим фільтрам його виловили, і воно не пошкодило обладнання, розташоване в технічному приміщенні (під землею),
– додав Зозуля.
За спробу зламати фонтан перед Оперним театром скерують лист у поліцію. Окрім цього місто посилить охорону площі та фонтану.
Коротко про оновлений фонтан перед Оперним театром
- На площі перед Львівським оперним театром 22 жовтня запрацював новий сухий фонтан.
- Його побудували за фінансової підтримки благодійного фонду "Сокар Благо".
- Проєкт фонтану створили київські архітектори, які запропонували нове концептуальне перевтілення всього простору біля Оперного театру.
- Роботи з облаштування площі ще тривають.
- Створення нового фонтану коштувало близько 1,5 мільйона доларів.
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