У Львові намагались пошкодити новий сухий фонтан перед Оперним театром. Зловмисники розлили на поверхню технічну оливу. Львівська міська рада звернеться у поліцію.

Олива просочилась у технічне приміщення. Проте фільтри її затримали й фонтан не постраждав. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як зловмисники намагались пошкодити фонтан

Голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповів, що розлиття технічної оливи він розцінює, як спробу пошкодити новий фонтан.

Масло (олива – 24 канал) було розлито так, що воно просочилося всередину. Однак завдяки спеціально встановленим фільтрам його виловили, і воно не пошкодило обладнання, розташоване в технічному приміщенні (під землею),

– додав Зозуля.

За спробу зламати фонтан перед Оперним театром скерують лист у поліцію. Окрім цього місто посилить охорону площі та фонтану.

Коротко про оновлений фонтан перед Оперним театром