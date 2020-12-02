Через пандемію коронавірусу святкування новорічних та різдвяних свят у Львові відбуватимуться в особливих умовах. Головні традиції свят збережуть – зокрема, перед Оперним театром встановлять ялинку.

Проведення традиційного святкового ярмарку – під питанням. Всі заходи відбуватимуться з дотриманням протиепідемічних норм. Про це 2 грудня на брифінгу розповів заступник мера Андрій Москаленко, повідомляє 24 канал.

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Новий рік та Різдво святкуватимуть в особливих умовах

Через пандемію коронавірусу цьогорічне святкування новорічних та різдвяних свят відбудеться з дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Мерія закликає львів'ян відмовитись від масштабних подій.

Ми плануємо, що місто відмовиться від масштабних подій – так, як це було традиційно, коли не було коронавірусу. Але акцент зробимо на невеликі святкові локації, які дадуть змогу передати дух Різдва та українські традиції. Тому встановлять різдвяну шопку,

– розповів Москаленко.

Рішення щодо традиційних святкових ярмарків у міськраді поки не ухвалили. Тому невідомо, чи вони відбудуться.

У Львові встановлять 18-метрову ялинку

Попри протиепідемічні обмеження головні святкові традиції збережуть. Перед Оперним театром встановлять 18-метрову новорічну ялинку.

Її привезуть з села Опаки Дрогобицького району. Ялинка стане подарунком Львову від місцевого лісгоспу. Її почнуть встановлювати 13 грудня. Ялинку засвітять, як і торік, – 18 грудня.