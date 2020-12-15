Зважаючи на пандемію коронавірусу, всі святкування новорічних та різдвяних свят відбуватимуться у Львові з дотриманням протиепідемічних вимог. Проте у місті не буде сумно. У Львові відбудуться святкові концерти, ярмарки, урочисте відкриття ялинки та безліч інших заходів.

Святкування Нового року 2021 та Різдва у Львові відбудуться не так, як зазвичай. Проте місту буде чим здивувати туристів та львів'ян. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Львівські ковзанки просто неба

Ковзанка на площі Ринок

У Львові традиційно на площі Ринок встановили ковзанку просто неба. Вона вже працює, тож усі охочі можуть покататися на ковзанах. Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00. Проте тут є перерви на чистку льоду, які тривають 30 – 40 хвилин.

Яка вартість квитків:

З понеділка по четвер дорослі квитки на ковзанку коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень.

З п'ятниці до неділі дорослі квитки коштують 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.

Ковзанка у спортивно-розважальному комплексі "Медик"

У спортивно-розважальному комплексі "Медик" 10 грудня почала працювати найбільша ковзанка Львова. Комплекс розташований на вулиці Горбачевського, 24. Графік роботи – з 11:00 до 23:00.

Яка вартість квитків:

З понеділка по четвер дорослі квитки на ковзанку коштують 100 гривень, а дитячі – 80 гривень.

З п'ятниці до неділі дорослі квитки коштують 120 гривень, а дитячі – 100 гривень.



Ковзанка на площі Ринок / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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Відкриття головної новорічної ялинки Львова

На площі перед Львівським оперним театром 14 грудня встановили головну ялинку міста. 18-метрову лісову красуню привезли з села Опаки Дрогобицького району. З 15 грудня її почали прикрашати ілюмінацією. Відтак напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня, її засвітять.

Проте, зважаючи на пандемію коронавірусу та протиепідемічні обмеження, на урочисте відкриття може прийти лише обмежена кількість людей. Усі охочі можуть подивитись урочисте засвічення головної ялинки онлайн о 18:00.



Урочисте відкриття ялинки у Львові / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

Маленькі різдвяні ярмарки

Цьогоріч формат проведення різдвяних ярмарків у Львові змінили, щоб адаптувати його до карантинних вимог. З 14 грудня у місті стартувала святкова вулична торгівля, де можна купити сувеніри та їжу.

Яток тепер вдвічі менше, ніж зазвичай. Це зробили для того, щоб уникнути скупчень людей. Точки святкової вуличної торгівлі розташували у різних локаціях Львова.

проспект Свободи,

площа Ринок,

вулиця Курбаса,

вулиця Галицька та у проїзді Крива липа,

ймовірно їх розмістять на вулиці Братів Рогатинців і площі Митній.



У Львові будуть маленькі ярмарки / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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Встановлення різдвяної шопки у Львові

На площі Ринок біля центрального входу до Львівської мерії 24 грудня почнуть встановлювати різдвяну шопку. Вона буде там стояти впродовж усього періоду Різдвяних свят. Конструкція шопки складатиметься з 2-метрових вирізьблених з тополі фігур, які розмальовували маленькі львів'яни.



Різдвяну шопку встановлять біля мерії / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

Різдвяні вистави та концерти у Львові

Львівські театри підготували святкову програму для дітей та дорослих. Повний список вистав можна переглянути за посиланням.

У театрі "І люди, і ляльки" на вулиці Фредра, 6 з 26 та 27 грудня о 12:00 та 14:00 показуватимуть виставу "Різдвяна зірка". Вартість квитків – 60 гривень.

У театрі "І люди, і ляльки" показуватимуть виставу "Чарівна ніч". Захід відбуватиметься 18, 19 та 20 грудня о 12:00, 14:00 та 16:00. Вартість квитків – 60 гривень.

У театрі "І люди, і ляльки" 24 та 29 грудня о 19:00 відбудеться вертепне дійство "Скинія златая". Вартість квитків – 60 гривень.

У театрі імені Марії Заньковецької 10, 22, 26 та 27 грудня о 18:00 покажуть музичну комедію "Різдвяна ніч". Вартість квитків – від 50 до 200 гривень.

У Львівському оперному театрі 29, 30 та 31 грудня й 2 та 3 січня об 11:00, 14:00 та 17:00 покажуть балет-феєрію на 1 дію "Лускунчик". Вартість квитків – від 100 до 400 гривень.

У Львівському оперному театрі 19, 20, 23 та 24 грудня о 18:00 та 17:00 відбудеться балет-феєрія на 2 дії "Лускунчик". Вартість квитків – від 75 до 500 гривень.



У Львові відбуватимуться різні вистави / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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!FEST Weekend: Зимовий

На території !FESTrepublic, що на вулиці Старознесенській, 18 – 20 грудня гостей та жителів Львова очікуватиме особливий зимовий вікенд. Організатори обіцяють святкову атмосферу, фудкорт, книжковий розпродаж від ВСЛ, а також продаж святкових сувенірів. Вхід вільний.

Ще одна святкова локація буде на території !FESTrepublic / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

Різдвяний пляц за Арсеналом

За міським Арсеналом, між вулицями Староєврейською та Братів Рогатинців, з'явиться різдвяна площа. Там будуть розташують колиби і ялинка. На площі можна буде знайти забави на будь-який смак. Там створять атмосферне місце, де можна провести час з друзями та родиною. Також на площі за Арсеналом туристи зможуть побачити, яке воно, львівське Різдво.



За Арсеналом буде різдвяна площа / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

Фестиваль Льодових скульптур 2021

У Львові 7 – 8 січня відбуватиметься фестиваль льодових скульптур. Організатори заходу запрошують львів’ян та гостей міста відвідати казковий світ льодових скульптур та побачити, як створюватимуться справжні шедеври з льоду.



Фестиваль Льодових скульптур у Львові / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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Різдво в Шевченківському Гаю

У Шевченківському Гаю 7 – 8 січня відбудеться щорічне традиційне святкування Різдва з вертепом та колядками. Дійство буде сповнене українськими традиціями та звичаями. Святкування відбудеться за адресою: Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, що розташований на вулиці Чернеча гора, 1.



У Шевченківському Гаю святкуватимуть Різдво / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

Зверніть увагу! Всі святкові заходи відбудуться з дотриманням карантинних вимог. Тому відвідувачам потрібно часто дезінфікувати руки та дотримуватись дистанції.