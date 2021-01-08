У Новояворівську, що на Львівщині, 8 січня трапилась пожежа у мікроавтобусі Volkswagen T4. Вогонь повністю знищив автівку.

Пожежа у мікроавтобусі виникла близько 4:23. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. До теми У Львові за добу згоріли 2 іномарки: фото згарища Як трапилась пожежа Volkswagen T4 Близько 4:23 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Січових Стрільців в автомобілі Volkswagen T4.

Рятувальники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику.

На момент прибуття вогнеборців автівка була повністю охоплений вогнем.

О 4:31 пожежу вдалось локалізувати, а о 4:38 рятувальники її повністю загасили.

Вогонь знищив салон мікроавтобуса та пошкодив моторний відсік. Проте надзвичайникам вдалось врятувати 2 автомобілі, які були припарковані поряд.

До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 4 вогнеборців.

ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Пожежа трапилась близько 4:23 / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини займання авто / Фото ДСНС Львівщини