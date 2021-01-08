У Новояворівську посеред вулиці вщент згорів мікроавтобус: фото
У Новояворівську посеред вулиці вщент згорів Volkswagen / ДСНС Львівщини
У Новояворівську, що на Львівщині, 8 січня трапилась пожежа у мікроавтобусі Volkswagen T4. Вогонь повністю знищив автівку.
Пожежа у мікроавтобусі виникла близько 4:23. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа Volkswagen T4
- Близько 4:23 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Січових Стрільців в автомобілі Volkswagen T4.
- Рятувальники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику.
- На момент прибуття вогнеборців автівка була повністю охоплений вогнем.
- О 4:31 пожежу вдалось локалізувати, а о 4:38 рятувальники її повністю загасили.
- Вогонь знищив салон мікроавтобуса та пошкодив моторний відсік. Проте надзвичайникам вдалось врятувати 2 автомобілі, які були припарковані поряд.
- До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 4 вогнеборців.
- ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
- Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
Пожежа трапилась близько 4:23 / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини займання авто / Фото ДСНС Львівщини
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