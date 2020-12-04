Ножем у спину: у Львові п'яний чоловік ледь не зарізав свого знайомого
У Львові 3 грудня під час сварки п'яний чоловік кілька разів вдарив ножем у спину свого знайомого. Зловмисника затримали того ж дня за гарячими слідами та повідомили йому про підозру.
Інцидент трапився близько третьої години ночі. Двоє чоловіків під час пиятики посварились, й один з них напав на іншого з ножем. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік ледь не зарізав свого друга
- 43-річний житель Закарпаття та 26-річний львів'янин "відпочивали" у будиночку одного з дачних кооперативів на вулиці Офіцерській.
- Під час пиятики між ними виник конфлікт. Чоловіки почали битись.
- Саме тоді закарпатець кілька разів штрикнув ножем у спину свого знайомого.
- Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника за гарячими слідами.
- У поліції не повідомили, як сильно постраждав львів'янин від травм, які наніс йому закарпатець.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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