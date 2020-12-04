У Львові 3 грудня під час сварки п'яний чоловік кілька разів вдарив ножем у спину свого знайомого. Зловмисника затримали того ж дня за гарячими слідами та повідомили йому про підозру.

Інцидент трапився близько третьої години ночі. Двоє чоловіків під час пиятики посварились, й один з них напав на іншого з ножем. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік ледь не зарізав свого друга

43-річний житель Закарпаття та 26-річний львів'янин "відпочивали" у будиночку одного з дачних кооперативів на вулиці Офіцерській.

Під час пиятики між ними виник конфлікт. Чоловіки почали битись.

Саме тоді закарпатець кілька разів штрикнув ножем у спину свого знайомого.

Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника за гарячими слідами.

У поліції не повідомили, як сильно постраждав львів'янин від травм, які наніс йому закарпатець.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.

Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.