Азарова ошукала щонайменше 20 вкладників "Укрсиббанку". Вона жодного разу не з'явилась на судові засідання.

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Екскерівниця відділення "Укрсиббанку" обдурювала клієнтів

Упродовж 2007 – 2010 років Азарова працювала керівницею відділення "Укрсиббанку" в Кам'янці-Бузькій. Воно розташоване на вулиці Незалежності, 77.

З грудня 2011 до лютого 2012 року вона обдурила 6 вкладників на загальну суму 829 тисяч гривень , що становить 66,7 тисячі доларів США та 22,5 тисячі євро за курсом 2011 – 2012 років.

, що становить 66,7 тисячі доларів США та 22,5 тисячі євро за курсом 2011 – 2012 років. Жінка оформлювала фіктивні депозитні договори . Однак замість того, щоб внести гроші вкладників у касу, забирала їх собі.

. Однак замість того, щоб внести гроші вкладників у касу, забирала їх собі. Також упродовж 2008 – 2012 років Азарова укладала фіктивні договори іпотек та підробляла документи про погашення кредиту.

та підробляла документи про погашення кредиту. Так, їй вдалось обдурити 14 вкладників на загальну суму 6,7 мільйона гривень .

. У 2013 році жінку затримали та повідомили їй підозру. Однак тоді у прокуратури не було достатньо доказів, аби довести провину Азарової.

Тоді жінка опинилася на волі та зникла . Правоохоронці кілька разів оголошували її у міжнародний розшук.

. Правоохоронці кілька разів оголошували її у міжнародний розшук. Жовківський райсуд 2 жовтня 2019 року заочно засудив Азарову до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім цього, їй призначили 11,9 тисячі гривень штрафу.

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Екскерівницю відділення банку врешті покарали

Азарова не з'явилася на жодне судове засідання. Проте її представник у суді заявив, що провину жінки довели повністю, і попросив обрати їй мінімальне покарання.

Суддя Кам'янка-Бузького районного суду Уляна Костюк 30 червня визнала Азарову винною у шахрайстві з вкладами клієнтів банку. Їй призначили 11 років у в'язниці з конфіскацією майна та забороною впродовж 3 років займатися фінансово-банківською діяльністю. Окрім цього, жінку знову оштрафували на 11,9 тисячі гривень.

Також суд зобов'язав її та "Укрсиббанк" виплатити ошуканим вкладникам 66,7 тисячі доларів та 22,5 тисячі євро матеріальної шкоди. Окрім цього, вони повинні виплатити постраждалим по 100 тисяч гривень моральної шкоди. За українським законодавством, це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.