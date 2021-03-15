У Львові правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом близько 1,7 мільярда гривень. Під час обшуків слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки.

Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Цікаво На Львівщині на хабарі затримали директора комунального підприємства: фото Обіг центру становив близько 1,7 мільярда гривень Правоохоронці припинили діяльність центру мінімізації податкових платежів.

Слідчі встановили, що низка пов'язаних компаній під час проведення імпортних операцій з придбання товарів формували податковий кредит.

При цьому товари реалізовували за готівку, не вказуючи цього в податковому та бухгалтерському обліках.

Потім через підробку фінансово-господарської документації зловмисники вказували "безтоварну" реалізацію імпортованих товарів й формували податковий кредит для "ризикових" бізнесменів.

Загальний обіг підприємств у 2019 – 2020 роках становив близько 1,7 мільярда гривень.

Правоохоронці провели 5 обшуків в офісах, що входили до складу конвертаційного центру.

Слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп'ютери та чорнову бухгалтерію.

У Львові викрили конвертаційний центр / Фото Львівської облпрокуратури Читайте також Привласнив 4,7 мільйона гривень під час будівництва казарм: ДБР завершило розслідування Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "ухилення від сплати податків". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.

Правоохоронці вилучили 5 мільйонів гривень / Фото Львівської облпрокуратури

Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури