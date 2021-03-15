Обіг – 1,7 мільярда гривень: у Львові викрили масштабний конвертаційний центр – фото
У Львові правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом близько 1,7 мільярда гривень. Під час обшуків слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Обіг центру становив близько 1,7 мільярда гривень
- Правоохоронці припинили діяльність центру мінімізації податкових платежів.
- Слідчі встановили, що низка пов'язаних компаній під час проведення імпортних операцій з придбання товарів формували податковий кредит.
- При цьому товари реалізовували за готівку, не вказуючи цього в податковому та бухгалтерському обліках.
- Потім через підробку фінансово-господарської документації зловмисники вказували "безтоварну" реалізацію імпортованих товарів й формували податковий кредит для "ризикових" бізнесменів.
- Загальний обіг підприємств у 2019 – 2020 роках становив близько 1,7 мільярда гривень.
- Правоохоронці провели 5 обшуків в офісах, що входили до складу конвертаційного центру.
- Слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп'ютери та чорнову бухгалтерію.
У Львові викрили конвертаційний центр / Фото Львівської облпрокуратури
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Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "ухилення від сплати податків". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна.
Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці вилучили 5 мільйонів гривень / Фото Львівської облпрокуратури
Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
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