Обіг – 1,7 мільярда гривень: у Львові викрили масштабний конвертаційний центр – фото

Джерело:Львівська облпрокуратура
У Львові правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом близько 1,7 мільярда гривень. Під час обшуків слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки.
Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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У Львові викрили конвертаційний центр / Фото Львівської облпрокуратури
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "ухилення від сплати податків". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна.
Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці вилучили 5 мільйонів гривень / Фото Львівської облпрокуратури
Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури