Обікрав 11 квартир на понад 360 тисяч гривень: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

1 лютого 2021 , 14:53
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На Львівщині правоохоронці затримали серійного квартирного злодія. Чоловік пограбував 11 помешкань жителів Дрогобича та Стебника на понад 360 тисяч гривень.

Джерело: поліція Львівщини

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику покарання.

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Як чоловік грабував квартири

  • Правоохоронці встановили, що 32-річний чоловік, який раніше вже був судимий, обікрав 11 квартир у Дрогобичі та Стебнику.
  • Зловмисника затримали 20 січня під час скоєння крадіжки на вулиці Грушевського у Стебнику.
  • Чоловік, підібравши ключі до замків вхідних дверей, проник у квартиру, що належить місцевій жительці.
  • Звідти він викрав ювелірні вироби на 18,7 тисячі гривень.
  • Правоохоронці вилучили у зловмисника речові докази.
  • Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік причетний ще до 10 квартирних крадіжок.
  • Він проникав у квартири, підбираючи ключі, та викрадав з помешкань гроші, ювелірні вироби, мобільні телефони та інші цінні речі.
  • Загальна сума завданих збитків становить понад 363 тисячі гривень.


Зловмисник пограбував 11 квартир / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере злодієві покарання.


Чоловік пограбував квартири на понад 360 тисяч гривень / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини


Невдовзі суд обере зловмиснику покарання / Фото поліції Львівщини