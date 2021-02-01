Обікрав 11 квартир на понад 360 тисяч гривень: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

На Львівщині правоохоронці затримали серійного квартирного злодія. Чоловік пограбував 11 помешкань жителів Дрогобича та Стебника на понад 360 тисяч гривень.

Джерело: поліція Львівщини

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику покарання.

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Як чоловік грабував квартири

Правоохоронці встановили, що 32-річний чоловік, який раніше вже був судимий, обікрав 11 квартир у Дрогобичі та Стебнику.

Зловмисника затримали 20 січня під час скоєння крадіжки на вулиці Грушевського у Стебнику.

Чоловік, підібравши ключі до замків вхідних дверей, проник у квартиру, що належить місцевій жительці.

Звідти він викрав ювелірні вироби на 18,7 тисячі гривень.

Правоохоронці вилучили у зловмисника речові докази.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік причетний ще до 10 квартирних крадіжок.

Він проникав у квартири, підбираючи ключі, та викрадав з помешкань гроші, ювелірні вироби, мобільні телефони та інші цінні речі.

Загальна сума завданих збитків становить понад 363 тисячі гривень.



Зловмисник пограбував 11 квартир / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере злодієві покарання.



Чоловік пограбував квартири на понад 360 тисяч гривень / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини



Невдовзі суд обере зловмиснику покарання / Фото поліції Львівщини