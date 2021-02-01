Обікрав 11 квартир на понад 360 тисяч гривень: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

На Львівщині правоохоронці затримали серійного квартирного злодія. Чоловік пограбував 11 помешкань жителів Дрогобича та Стебника на понад 360 тисяч гривень.
Джерело: поліція Львівщини
Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику покарання.
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Зловмисник пограбував 11 квартир / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере злодієві покарання.
Чоловік пограбував квартири на понад 360 тисяч гривень / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмиснику покарання / Фото поліції Львівщини