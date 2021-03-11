Обікрав 14 магазинів та офісів: у Львові затримали серійного грабіжника – фото

Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 6 березня затримали на гарячому 25-річного жителя Кіровоградської області. У той час зловмисник грабував салон краси. За інформацією слідства, затриманий вчинив близько 14 крадіжок.
Зловмисник займався пограбуваннями офісів та магазинів. Правоохоронці вже оголосили йому про підозру.
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У Львові затримали серійного грабіжника / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.
Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів, які, ймовірно, скоїв затриманий.