Обікрав 14 магазинів та офісів: у Львові затримали серійного грабіжника – фото

Львівські правоохоронці 6 березня затримали на гарячому 25-річного жителя Кіровоградської області. У той час зловмисник грабував салон краси. За інформацією слідства, затриманий вчинив близько 14 крадіжок.

Зловмисник займався пограбуваннями офісів та магазинів. Правоохоронці вже оголосили йому про підозру.

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Чоловік вчинив 14 пограбувань

Правоохоронці встановили, що 25-річний житель Кіровоградської області причетний до щонайменше 14 пограбувань львівських офісів та магазинів.

Зловмисник, який тимчасово жив в орендованій квартирі у Львові, мав власний "почерк" – він проникав у приміщення пошкоджуючи металопластикові вікна та вхідні двері.

Правоохоронці затримали чоловіка близько 22:00.

У той час він грабував салон краси на вулиці Замарстинівській.

Цього разу зловмисник також проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері, та намагався вкрасти велику суму грошей.



У Львові затримали серійного грабіжника / Фото поліції Львівщини

Злодію повідомили про підозру

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів, які, ймовірно, скоїв затриманий.