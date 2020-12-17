Обікрав 2 квартири за день: на Львівщині судитимуть 38-річного рецидивіста
На Львівщині судитимуть 38-річного львів'янина. Чоловік протягом одного дня обікрав 2 квартири у Дрогобичі на понад 60 тисяч гривень.
Зловмисник проникав у квартири, поки господарів не було вдома. Наразі правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік обкрадав квартири
- 38-річний львів’янин протягом одного дня, 4 травня, проник у дві квартири у Дрогобичі.
- Він забрав звідти гроші та речі на суму понад 60 тисяч гривень.
- Правоохоронці встановили, що зловмисник, зламуючи замки вхідних дверей, проникав у помешкання у той час, коли господарів не було вдома.
- Львів'янин викрав з квартир гаджети, золоті та ювелірні вироби та гроші.
- Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що львів'янина вже притягали до кримінальної відповідальності.
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.
Наразі правоохоронці вже завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі суддя обере чоловікові покарання.
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