Обікрав 20 автівок: у Львові злодія затримали на гарячому – фото
У Львові 16 листопада поліцейські випадково затримали злодія. Чоловік пограбував щонайменше 20 автівок і його неодноразово судили в Україні та за кордоном.
Чоловік намагався пограбувати авто Volkswagen Polo близько 9 години вечора на вулиці Чукаріна. Наразі правоохоронці проводять розслідування його злочинів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як затримали автомобільного злодія
- Львівські поліцейські патрулювали вулицю Чукаріна.
- Там вони побачили, що невідомий чоловік розбив вікно Volkswagen Polo й дістав з салону спортивну сумку.
- Зловмисник намагався втекти. Проте правоохоронці його затримали.
- У сумці, яку викрав 35-річний львів'янин, були гроші, документи та інші особисті речі власника.
Чоловік пограбував щонайменше 20 автівок / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці встановили, що зловмисника неодноразово судили за крадіжки в Україні та за кордоном. Він причетний до щонайменше 20 пограбувань автомобілів у Львові.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 6 років за ґратами.
Невдовзі суд обере львів'янину запобіжний захід.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Скоро суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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