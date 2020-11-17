У Львові 16 листопада поліцейські випадково затримали злодія. Чоловік пограбував щонайменше 20 автівок і його неодноразово судили в Україні та за кордоном.

Чоловік намагався пограбувати авто Volkswagen Polo близько 9 години вечора на вулиці Чукаріна. Наразі правоохоронці проводять розслідування його злочинів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як затримали автомобільного злодія

Львівські поліцейські патрулювали вулицю Чукаріна.

Там вони побачили, що невідомий чоловік розбив вікно Volkswagen Polo й дістав з салону спортивну сумку.

Зловмисник намагався втекти. Проте правоохоронці його затримали.

У сумці, яку викрав 35-річний львів'янин, були гроші, документи та інші особисті речі власника.



Чоловік пограбував щонайменше 20 автівок / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці встановили, що зловмисника неодноразово судили за крадіжки в Україні та за кордоном. Він причетний до щонайменше 20 пограбувань автомобілів у Львові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 6 років за ґратами.

Невдовзі суд обере львів'янину запобіжний захід.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Скоро суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини