Обкрадав своїх знайомих: у Дрогобичі затримали злодія
У Дрогобичі 29-річний чоловік обкрадав своїх знайомих. Зловмиснику 18 листопада повідомили про підозру. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення.
Чоловік обікрав свого товариша, а наступного дня – подругу. За крадіжки йому загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Читайте також На Львівщині злодії підірвали банкомат та вкрали гроші: фото
Як чоловік обкрадав своїх знайомих
- 29-річний житель Дрогобицького району з товаришем орендував квартиру в Дрогобичі.
- Зловмисник 4 листопада, коли його друга не було вдома, вкрав його побутову техніку. Вона коштувала близько 3 тисяч гривень.
- Наступного дня, чоловік пішов у гості до своєї знайомої.
- Там він викрав її ювелірні прикраси на суму понад 12 тисяч гривень.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 5 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter