У Дрогобичі 29-річний чоловік обкрадав своїх знайомих. Зловмиснику 18 листопада повідомили про підозру. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення.

Чоловік обікрав свого товариша, а наступного дня – подругу. За крадіжки йому загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік обкрадав своїх знайомих

29-річний житель Дрогобицького району з товаришем орендував квартиру в Дрогобичі.

Зловмисник 4 листопада, коли його друга не було вдома, вкрав його побутову техніку. Вона коштувала близько 3 тисяч гривень.

Наступного дня, чоловік пішов у гості до своєї знайомої.

Там він викрав її ювелірні прикраси на суму понад 12 тисяч гривень.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.