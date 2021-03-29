У Львові значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож 30 березня міська комісія з питань ТЕБ та НС розгляне можливість посилення карантинних обмежень. Зокрема у місті можуть обмежити рух громадського транспорту, роботу дитсадків, деяких магазинів тощо

У Львові в стаціонарах медзакладів лікуються 980 хворих на COVID-19. Тому, за словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, 29 березня під час засідання міського штабу з протидії коронавірусу розглядали можливість посилення карантинних обмежень у Львові.

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У Львові значно зросла кількість хворих на коронавірус

Москаленко розповів, що на засіданні штабу з протидії коронавірусу розглянули ситуацію з COVID-19, яка наразі є у Львові. Станом на 29 березня, у стаціонарах львівських медзакладів лікуються 980 пацієнтів з пневмоніями.

Ви знаєте, що ми паралельно займаємося створенням додаткових ліжкомісць, підведенням кисню, завезенням обладнання тощо. І та динаміка, яка є в останні дні, залишається такою, що близько 40 – 50 нових пацієнтів поступають щодня, і ця кількість зростає,

– зазначив посадовець.

Заступник мера додав, що головні лікарі медзакладів, які взяли на себе основну роботу у боротьбі з коронавірусом, надіслали меру Львова Андрію Садовому та голові ЛОДА Максиму Козицькому листи-звернення. Зокрема, медики 8 міської клінічної лікарні, лікарні швидкої допомоги та обласних медзакладів, зазначили, що ситуація з коронавірусом у Львові вимагає того, щоб карантин у місті продовжили.

Ймовірно, обмежать роботу дитсадків та громадського транспорту

За словами Москаленка, на засіданні штабу "розглядали кілька важливих і дуже різких дій, які повинні дати ефект".

"Мова й про обмеження руху громадського транспорту, й про роботу дитячих садочків, й про обмеження функціонування цілої частини економіки" – додав посадовець.

Заступник мера розповів, що 29 березня до закінчення дня у місті відбуватимуться зустрічі з різними представниками сфер економіки, щоб винести на засідання комісії рішення, які обговорив штаб.

Точно можемо сказати, що окрім карантинних обмежень, буде прийнято ряд рішень щодо припинення роботи тих інституцій і установ, які попри чітку заборону роботи, порушували карантин,

– зазначив Москаленко.

За словами посадовця, зовсім не коректно порушувати карантин у той час, коли багато установ працюють з обмеженнями або не працюють взагалі.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

28 березня до львівських медзакладів потрапили 45 хворих на коронавірус, а виписали лише 6.

Загалом у стаціонарах лікарень міста перебувають 980 пацієнтів – 899 людей мають коронавірус, 71 – перебуває у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ.

Наразі у Львові є 1500 ліжок для хворих на коронавірус. Проте, зважаючи на високу динаміку захворюваності, місто активно працює над створенням додаткових ліжкомісць.

Зокрема, планують облаштувати ще близько 1000 додаткових ліжок. Найбільше – в лікарні швидкої медичної допомоги.

Львівські лікарі просять мера міста Андрія Садового та голову ЛОДА Максима Козицького продовжити карантин та посилити контроль за дотриманням обмежень. Свою позицію медики пояснюють тим, що у місті значно зросла кількість пацієнтів з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу