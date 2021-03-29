Хочуть зачинити дитсадки й зупинити транспорт: у Львові планують посилити карантин

Джерело:Львівська міськрада
У Львові значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож 30 березня міська комісія з питань ТЕБ та НС розгляне можливість посилення карантинних обмежень. Зокрема у місті можуть обмежити рух громадського транспорту, роботу дитсадків, деяких магазинів тощо
У Львові в стаціонарах медзакладів лікуються 980 хворих на COVID-19. Тому, за словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, 29 березня під час засідання міського штабу з протидії коронавірусу розглядали можливість посилення карантинних обмежень у Львові.
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Москаленко розповів, що на засіданні штабу з протидії коронавірусу розглянули ситуацію з COVID-19, яка наразі є у Львові. Станом на 29 березня, у стаціонарах львівських медзакладів лікуються 980 пацієнтів з пневмоніями.
Ви знаєте, що ми паралельно займаємося створенням додаткових ліжкомісць, підведенням кисню, завезенням обладнання тощо. І та динаміка, яка є в останні дні, залишається такою, що близько 40 – 50 нових пацієнтів поступають щодня, і ця кількість зростає,
– зазначив посадовець.
Заступник мера додав, що головні лікарі медзакладів, які взяли на себе основну роботу у боротьбі з коронавірусом, надіслали меру Львова Андрію Садовому та голові ЛОДА Максиму Козицькому листи-звернення. Зокрема, медики 8 міської клінічної лікарні, лікарні швидкої допомоги та обласних медзакладів, зазначили, що ситуація з коронавірусом у Львові вимагає того, щоб карантин у місті продовжили.
За словами Москаленка, на засіданні штабу "розглядали кілька важливих і дуже різких дій, які повинні дати ефект".
"Мова й про обмеження руху громадського транспорту, й про роботу дитячих садочків, й про обмеження функціонування цілої частини економіки" – додав посадовець.
Заступник мера розповів, що 29 березня до закінчення дня у місті відбуватимуться зустрічі з різними представниками сфер економіки, щоб винести на засідання комісії рішення, які обговорив штаб.
Точно можемо сказати, що окрім карантинних обмежень, буде прийнято ряд рішень щодо припинення роботи тих інституцій і установ, які попри чітку заборону роботи, порушували карантин,
– зазначив Москаленко.
За словами посадовця, зовсім не коректно порушувати карантин у той час, коли багато установ працюють з обмеженнями або не працюють взагалі.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу