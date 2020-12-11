Обшук у львівському аеропорті: слідчі повернули документи, які вилучили на летовищі
Правоохоронці 27 листопада провели обшук у Міжнародному аеропорті "Львів". Слідчі примусово вилучили документи, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді. Проте їх нарешті повернули летовищу.
Обшук в аеропорті тривав протягом 10 годин. Цікаво, що обшук провели без ухвали слідчого судді. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".
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Слідчі повернули документи, які вилучили під час обшуку
У пресслужбі львівського аеропорту розповіли, що летовищу нарешті повернули документи, які вилучили під час незаконних обшуків.
Як і обіцяли, ми продовжуємо інформувати вас про розвиток справи щодо незаконних обшуків у львівському аеропорту. Незаконно вилучені документи повернули! Слідчі Головного управління нацполіції у Львівській області повернули документи, які вони незаконно вилучили під час обшуку в приміщеннях львівського аеропорту,
– заявили у пресслужбі.
Також представники летовища розповіли, що ухвала слідчого судді від 1 грудня 2020 року підтверджує, що слідчі вилучили документи незаконно. Слідству не вдалось довести, що докази, які вони вилучили без ухвали на обшук, мають важливе доказове значення та стосуються розслідування.
Коротко про обшук в аеропорті "Львів"
- Правоохоронці 27 листопада провели обшук у Міжнародному аеропорті "Львів". Він тривав протягом 10 годин.
- Слідчі дії відбувались у кримінальному провадженні, зареєстрованому ще у 2018 році. Справа стосувалась діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг – одного зі статутних видів діяльності аеропорту.
- Аеропорт "Львів" залучив фахівців та отримав науковий висновок, який підтвердив законність здійснення рекламної діяльності. Проте слідство проігнорувало докази, які надало летовище.
- Слідчі примусово вилучили документи, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук.
- На думку мера Львова Андрія Садового, "комусь дуже сильно не подобається", що на львівському летовищі працюють успішні менеджери.
- У пресслужбі аеропорту розповіли, що метою кримінального провадження є "не встановлення істини у справі", а перешкоджання роботі.
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