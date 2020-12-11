Правоохоронці 27 листопада провели обшук у Міжнародному аеропорті "Львів". Слідчі примусово вилучили документи, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді. Проте їх нарешті повернули летовищу.

Обшук в аеропорті тривав протягом 10 годин. Цікаво, що обшук провели без ухвали слідчого судді. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Слідчі повернули документи, які вилучили під час обшуку

У пресслужбі львівського аеропорту розповіли, що летовищу нарешті повернули документи, які вилучили під час незаконних обшуків.

Як і обіцяли, ми продовжуємо інформувати вас про розвиток справи щодо незаконних обшуків у львівському аеропорту. Незаконно вилучені документи повернули! Слідчі Головного управління нацполіції у Львівській області повернули документи, які вони незаконно вилучили під час обшуку в приміщеннях львівського аеропорту,

– заявили у пресслужбі.

Також представники летовища розповіли, що ухвала слідчого судді від 1 грудня 2020 року підтверджує, що слідчі вилучили документи незаконно. Слідству не вдалось довести, що докази, які вони вилучили без ухвали на обшук, мають важливе доказове значення та стосуються розслідування.

Коротко про обшук в аеропорті "Львів"