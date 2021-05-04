Після обстеження місця обвалу моста затвердять кінцеву схему об'їзду. Управління транспорту та зв'язку ЛОДА розробить маршрути руху транспорту та повідомить про це перевізників.

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Спеціалісти обстежують місце обвалу моста

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик дав доручення представникам департаменту дорожнього господарства, Служби автомобільних доріг Львівщини, підрядникам та патрульним обстежити напрямки об'їзду мосту, який впав у селі Гайки.

На сьогодні розглядаємо такі напрямки об'їзду. Для великогабаритного транспорту – дорога Радехів – Червоноград – Великі Мости – Гайок, а також Радехів – Лопатин – Буськ – Львів. Для легкових автомобілів, "швидких", маршрутних транспортних засобів, шкільних автобусів – напрямок Долини – Сілець – Старий Добротвір – Гайок,

– зазначив посадовець.

Фахівці повинні обстежити дороги, зокрема перевірити інженерні споруди. Після цього вони напрацюють кінцеву схему об'їзду.

Також управлінню транспорту та зв'язку ЛОДА доручили розробити та внести зміни до маршрутів руху пасажирського транспорту внутрішньообласного сполучення.

Своєю чергою, Служба автомобільних доріг повинна оперативно розробити проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту зруйнованого моста. Також службі доручили розглянути можливість тимчасового проїзду через аварійну ділянку дороги із залученням техніки та засобів військових підрозділів.

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Міст міг обвалитись через крадіжку обмежувальних знаків

За інформацією "Сегодня", міст, який завалився, жодного разу не ремонтували. Перед ним встановили знаки обмеження руху, які буцімто вкрали.

У 2020 році фахівці почали розробляти проєкт реконструкції. У квітні місцеві жителі звернулися в поліцію через поганий стан мосту. Тоді поліцейські склали адмінпротокол про невідповідну експлуатацію.

"Було покриття у незадовільному стані, інженерні конструкції. Усе було відображено в акті й повідомлено організації, що обслуговує", – розповів керівник патрульної поліції області Роман Пилипенко.

У п'ятницю, 30 квітня, підрядник оприлюднив припис про закриття руху. На мості обмежили рух вантажівок масою до 22 тонн. Проте знаки постійно крали. Тож, ймовірно, аварійний міст не витримав перенавантаження й завалився.