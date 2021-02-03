Один із заступників Садового подав у відставку: деталі

Заступник мера Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків завершує працювати на цій посаді. Посадовець попросив Андрія Садового не подавати його кандидатуру на наступну каденцію.

Джерело: фейсбук Геннадія Васьківа

Васьків працював заступником мера Львова протягом 4 років. Він готовий бути залученим у процеси розвитку міста, проте вже не на цій посаді.

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Васьків не планує йти на наступну каденцію

Заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків подав у відставку. Посадовець не планує продовжувати роботу на цій посаді.

4-річний марафон на посаді заступника міського голови підходить до кінця. За цей час з колегами вдалось розпочати та реалізувати для міста багато класних проєктів, про які незабаром розкажу більше. Для себе прийняв рішення та попросив Андрія Садового не подавати мою кандидатуру на наступну каденцію,

– написав посадовець.

Васьків зазначив, що його "переповнює гордість" від того, що він мав можливість працювати пліч-о-пліч "з прекрасною командою, яка розвиває найкраще місто в Україні". Посадовець готовий й надалі бути залученим у процеси, проте вже на інших засадах.

Що відомо про Геннадія Васьківа

Геннадій Васьків почав працювати у Львівській міськраді у 2017 році.

За інформацією ZAXID.NET, до цього 40-річний посадовець займався бізнесом.

24 травня 2019 року псевдоактивісти увірвалися у Ратушу на засідання виконкому та облили Васьківа та керівника департаменту "Адміністрація міського голови" Євгена Бойка зеленою і червоною фарбами.

Після цього інциденту Васьків майже місяць лікував опіки.

4 лютого відбудеться сесія Львівської міськради, де затверджуватимуть нову структуру мерії, зокрема заступників міського голови та склад виконкому.