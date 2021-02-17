У Львові 16 лютого трапилась пожежа у тепловому колекторі. На місці згарища знайшли двох чоловіків. Один з них повісився, а другий – отримав термічні опіки.

Пожежа трапилась близько 11:30 у тепловому колекторі на вулиці Хуторівка. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Цікаво У Львові водій під впливом наркотиків влаштував пожежу біля СТО: відео Як трапилась пожежа Близько 11:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від чергового ДСНС.

Чоловік розповів, що, коли рятувальники прибули на виклик через повідомлення про задимлення у тепловому колекторі, то знайшли на місці пожежі 2 чоловіків.

Один з них був мертвим, а інший – з термічними опіками.

Потерпілого відвезли до лікарні для надання меддопомоги.

На місце події виїхали слідчі, криміналісти, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 39-річний чоловік, який не мав постійного місця проживання.

За попередніми даними, загиблий, тіло якого виявили у колекторі, вчинив самогубство.

Пожежа виникла у колекторі на вулиці Хуторівка / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого та усі обставини події.