Один чоловік повісився, а інший – отримав опіки: у Львові трапилась пожежа у колекторі – фото

У Львові 16 лютого трапилась пожежа у тепловому колекторі. На місці згарища знайшли двох чоловіків. Один з них повісився, а другий – отримав термічні опіки.
Пожежа трапилась близько 11:30 у тепловому колекторі на вулиці Хуторівка. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Цікаво У Львові водій під впливом наркотиків влаштував пожежу біля СТО: відео
Як трапилась пожежа
- Близько 11:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від чергового ДСНС.
- Чоловік розповів, що, коли рятувальники прибули на виклик через повідомлення про задимлення у тепловому колекторі, то знайшли на місці пожежі 2 чоловіків.
- Один з них був мертвим, а інший – з термічними опіками.
- Потерпілого відвезли до лікарні для надання меддопомоги.
- На місце події виїхали слідчі, криміналісти, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 39-річний чоловік, який не мав постійного місця проживання.
- За попередніми даними, загиблий, тіло якого виявили у колекторі, вчинив самогубство.
Пожежа виникла у колекторі на вулиці Хуторівка / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого та усі обставини події.