Один чоловік повісився, а інший – отримав опіки: у Львові трапилась пожежа у колекторі – фото

17 лютого 2021 , 17:39
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 16 лютого трапилась пожежа у тепловому колекторі. На місці згарища знайшли двох чоловіків. Один з них повісився, а другий – отримав термічні опіки.

Пожежа трапилась близько 11:30 у тепловому колекторі на вулиці Хуторівка. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

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Як трапилась пожежа

  • Близько 11:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від чергового ДСНС.
  • Чоловік розповів, що, коли рятувальники прибули на виклик через повідомлення про задимлення у тепловому колекторі, то знайшли на місці пожежі 2 чоловіків.
  • Один з них був мертвим, а інший – з термічними опіками.
  • Потерпілого відвезли до лікарні для надання меддопомоги.
  • На місце події виїхали слідчі, криміналісти, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.
  • Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 39-річний чоловік, який не мав постійного місця проживання.
  • За попередніми даними, загиблий, тіло якого виявили у колекторі, вчинив самогубство.


Пожежа виникла у колекторі на вулиці Хуторівка / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого та усі обставини події.