SoftServe витратить 50 мільйонів доларів на забудову території колишньої колонії у Львові

У Львові нещодавно продали колишню виправну колонію №48 на Хуторівці. Компанія SoftServe купила 10,7 гектара її території за понад 377 мільйонів гривень.

Аукціон відбувався у 2 етапи. Першим лотом була ділянка розміром 10,7 гектара, а другим – ділянка розміром 0,9 гектара.

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SoftServe став власником колишньої виправної колонії

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що компанія SoftServe офіційно стала власником території колишньої виправної колонії на Хуторівці.

Це одна з найкращих новин, які ми отримали цього тижня. Всі хвилювались, адже на аукціоні змагались будівельні компанії. Але я радий, що саме ця компанія подала найкращу цінову пропозицію,

– зазначив мер.

За словами мера, SoftServe хоче облаштувати тут новий простір – школу, садочок, спортивну інфраструктуру та офісний центр. Будівництво розпочнеться після проведення міжнародного архітектурного конкурсу.

"Ця територія отримає нову форму, яка даватиме новий зміст для цього району і всього міста", – підсумував міський голова.

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Будівництво нового простору коштуватиме понад 50 мільйонів доларів

Представники SoftServe розповіли, що компанія облаштує на території колишньої виправної колонії квартал з офісами для своїх працівників. Інвестиція у будівництво становитиме понад 50 мільйонів доларів. Співзасновник та член Ради директорів SoftServe Олег Денис зазначив, що детальнішу інформацію про майбутню забудову території колишньої виправної колонії повідомлять пізніше.

"Ми давно розглядали можливість створення єдиного простору для наших команд. З появою конкретної ділянки під цей проєкт, робота над ним суттєво прискориться. Офісний кампус SoftServe стане креативним центром нашого міста та зразком офісів майбутнього", – зазначив Денис.

Розпочати роботу над проєктом планують вже 2022 року. Його хочуть реалізувати протягом 5 – 6 років.

Коротко про продаж Львівської виправної колонії №48

На аукціон 7 травня виставили близько сотні об'єктів нерухомості колишньої виправної колонії №48, розміщених на ділянці площею 10,7 гектара.

нерухомості колишньої виправної колонії №48, розміщених на ділянці площею 10,7 гектара. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 мільйона гривень. Проте цю територію продали за 377,5 мільйонів гривень .

. Найкращу пропозицію подало ТзОВ "Девелопмент інжиніринг сервіс" .

. Другим лотом були 3 приміщення площею 0,9 гектара. Стартова ціна становила 3,5 мільйона гривень .

. Цей лот придбало ТзОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар" за 30 мільйонів гривень .

. Так, Мін'юст продав Львівську виправну колонію №48 утричі дорожче, ніж планував.

Ця в'язниця стала першою в Україні , яку передали у приватну власність.

, яку передали у приватну власність. Мер Львова Андрій Садовий попередив покупців про плани міста щодо її території.

У компаніях групи SoftServe працює приблизно 10 тисяч людей, з яких у Львові – приблизно 4 тисячі. У місті є понад 10 офісів компанії включно з головним європейським офісом SoftServe.