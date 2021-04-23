У Львові у подвір'ї багатоповерхівки трапився конфлікт між двома чоловіками. Один з них відбивався від супротивника ножем, а інший – великою дошкою.

Бійка трапилась вдень. У дворі було доволі людно, проте це чоловіків не зупиняло. До теми В Одесі молодого чоловіка ледь не до смерті побили на зупинці: він упав у кому Зброєю чоловіків були ніж та дошка У дворі львівської багатоповерхівки трапився конфлікт між двома чоловіками.

Один з них вдарив супротивника ножем, а інший – оборонявся дошкою.

Бійка трапилась вдень, тож за нею спостерігали багато людей, серед яких могли бути й діти.

Проте це чоловіків не зупиняло й вони продовжували лупцювати одне одного та голосно лаятись.

Чоловік, якого поранили ножем, кричав дужче за іншого. Тож врешті той кинув ніж на землю.

На відео також можна помітити пошкоджений номерний знак на автівці. Ймовірно, він також постраждав внаслідок бійки.

Що стало причиною конфлікту між чоловіками, наразі не відомо. Дивіться відео бійки (ВІДЕО 18+, присутня ненормативна лексика): Цікаво! У Львові 22 квітня трапилась бійка між 3 чоловіками. Один з учасників інциденту, втікаючи від патрульних розбив кілька автомобілів, а потім помочився на поліцейське авто.