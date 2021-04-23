В одного – ніж, а в іншого – дошка: у львівському дворі побились чоловіки – відео 18+

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Джерело:

"Варта 1"

У Львові у подвір'ї багатоповерхівки трапився конфлікт між двома чоловіками. Один з них відбивався від супротивника ножем, а інший – великою дошкою.

Бійка трапилась вдень. У дворі було доволі людно, проте це чоловіків не зупиняло.

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Зброєю чоловіків були ніж та дошка

  • У дворі львівської багатоповерхівки трапився конфлікт між двома чоловіками.
  • Один з них вдарив супротивника ножем, а інший – оборонявся дошкою.
  • Бійка трапилась вдень, тож за нею спостерігали багато людей, серед яких могли бути й діти.
  • Проте це чоловіків не зупиняло й вони продовжували лупцювати одне одного та голосно лаятись.
  • Чоловік, якого поранили ножем, кричав дужче за іншого. Тож врешті той кинув ніж на землю.
  • На відео також можна помітити пошкоджений номерний знак на автівці. Ймовірно, він також постраждав внаслідок бійки.
  • Що стало причиною конфлікту між чоловіками, наразі не відомо.

Дивіться відео бійки (ВІДЕО 18+, присутня ненормативна лексика):

 

Цікаво! У Львові 22 квітня трапилась бійка між 3 чоловіками. Один з учасників інциденту, втікаючи від патрульних розбив кілька автомобілів, а потім помочився на поліцейське авто.