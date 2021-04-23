В одного – ніж, а в іншого – дошка: у львівському дворі побились чоловіки – відео 18+

У Львові у подвір'ї багатоповерхівки трапився конфлікт між двома чоловіками. Один з них відбивався від супротивника ножем, а інший – великою дошкою.
Бійка трапилась вдень. У дворі було доволі людно, проте це чоловіків не зупиняло.
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Зброєю чоловіків були ніж та дошка
- У дворі львівської багатоповерхівки трапився конфлікт між двома чоловіками.
- Один з них вдарив супротивника ножем, а інший – оборонявся дошкою.
- Бійка трапилась вдень, тож за нею спостерігали багато людей, серед яких могли бути й діти.
- Проте це чоловіків не зупиняло й вони продовжували лупцювати одне одного та голосно лаятись.
- Чоловік, якого поранили ножем, кричав дужче за іншого. Тож врешті той кинув ніж на землю.
- На відео також можна помітити пошкоджений номерний знак на автівці. Ймовірно, він також постраждав внаслідок бійки.
- Що стало причиною конфлікту між чоловіками, наразі не відомо.
Дивіться відео бійки (ВІДЕО 18+, присутня ненормативна лексика):
Цікаво!
У Львові 22 квітня трапилась бійка між 3 чоловіками. Один з учасників інциденту, втікаючи від патрульних
розбив кілька автомобілів
, а потім помочився на поліцейське авто.