На одному з підприємств Львівщини вантажівка на смерть збила чоловіка: фото

Джерело:Поліція Львівщини
На території одного з підприємств Львівщини 8 лютого трапилась смертельна ДТП – вантажівка MAN збила 61-річного чоловіка. Попри зусилля медиків він помер у лікарні.
Аварія трапилась близько 10:40 у селі Муроване. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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Аварія трапилась близько 10:40 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини