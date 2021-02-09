На одному з підприємств Львівщини вантажівка на смерть збила чоловіка: фото

9 лютого 2021 , 11:09
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Джерело:

Поліція Львівщини

На території одного з підприємств Львівщини 8 лютого трапилась смертельна ДТП – вантажівка MAN збила 61-річного чоловіка. Попри зусилля медиків він помер у лікарні.

Аварія трапилась близько 10:40 у селі Муроване. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Як трапилась аварія

  • Близько 10:40 на території одного з підприємств у селі Муроване водій вантажного автомобіля MAN, 52-річний житель Самбірського району, збив чоловіка.
  • Внаслідок ДТП 61-річний житель Дублян отримав важкі травми.
  • Медики відвезли його до лікарні.
  • Проте попри зусилля лікарів чоловік помер у медзакладі.
Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, вантажівка збила чоловіка на території відділення "Нової пошти" в Мурованому. Проте невідомо, чи загиблий був працівником чи відвідувачем підприємства.

Аварія трапилась близько 10:40 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини