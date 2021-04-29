Наймолодший син депутата Львівської обласної ради від "ЄС" Григорія Козловського став власником приватного медичного центру у Львові. Проте це вже не перша нерухомість 1-річного Яреми Козловського. Хлопчик також є власником 5 квартир, будинку та 2 паркомісць.

У будівлі, власником якої став 1-річний син Козловського, облаштують приватний медичний центр з пологовим будинком. Фірму, яка його зводить, очолює його батько.

Цікаво Захмарні статки Дубневича: скандальний депутат рятує своє майно від арешту

Ярема Козловський став власником медцентру у Львові

За інформацією ЗМІ, будинок площею приблизно 4,2 тисячі квадратних метрів Ярема Козловський отримав 9 квітня 2021 року на підставі договору дарування. Хлопчик є п'ятою дитиною Григорія Козловського. Він народився 9 травня 2020 року, тож через півтора тижня йому виповниться 1 рік.

У будівлі, що розташована на вулиці Якова Раппапорта, створять приватний медичний центр з пологовим будинком. Його будує ТОВ "Лемберг Медікал Центр". Власницею компанії є дружина Козловського, співачка Юлія Козловська. Очолює фірму сам депутат. Земельну ділянку, де наразі триває будівництво медцентру, компанія орендує з серпня 2019 року. Містобудівні умови та обмеження фірма отримала в жовтні того ж року.



Будівля на вулиці Раппапорта / Фото Ніни Захоженко

Читайте також Суд зняв арешт з будинку "коханки" Януковича: фото розкішного маєтку

У 1-річного сина Козловського є й інша нерухомість

Ярема Козловський став власником нерухомості не вперше. 3 лютого 2021 року на нього оформили квартиру та 2 паркомісця у житловому комплексі Avalon 37, що на вулиці Личаківській, 37.

у житловому комплексі Avalon 37, що на вулиці Личаківській, 37. Того ж дня він став власником двох приміщень гостьових будинків-елінгів у Винниках загальною площею майже 300 квадратних метрів. Їхня адреса збігається з адресою "Академії футболу" Григорія Козловського біля Винниківського озера.

гостьових будинків-елінгів у Винниках загальною площею майже 300 квадратних метрів. Їхня адреса збігається з адресою "Академії футболу" Григорія Козловського біля Винниківського озера. Також 18 лютого хлопчику подарували 4 квартири в ЖК Avalon Time, що на вулиці Липинського, 29г.

в ЖК Avalon Time, що на вулиці Липинського, 29г. Окрім цього, Ярема Козловський є власником будинку з басейном у Східниці площею 249 квадратних метрів.

Зауважте Криптовалюти на 57 мільйонів: директор Стрийського лісгоспу подав декларацію

З будівництвом медцентру пов'язані кілька судових спорів

З будівництвом медцентру, власником якого став Ярема Козловський, пов'язані кілька судових спорів. Представництво американського об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу хоче скасувати дозволи на виконання будівельних робіт. Це пов'язано з тим, що на цій земельній ділянці раніше було єврейське кладовище. Також тут розташовувався будинок, який історично належав до єврейського шпиталю.

За інформацією ЗМІ, компанія "Лемберг Медікал Центр" намагається скасувати припис Міністерства культури України з вимогою зупинити будівництво медцентру. У вересні 2020 року суд зупинив дію припису до набрання рішенням законної сили. Згідно з ухвалою суду, провадження у цій справі зупинили.

Інша справа, у якій фігурує "Лемберг Медікал Центр", стосується скасування ухвал щодо передачі цієї землі в оренду. Ухвали міськради про розробку проєкту землеустрою та його затвердження суд визнав незаконними та скасував. Проте це рішення не набрало законної сили, адже і мерія, і "Лемберг Медікал Центр" подали до суду апеляційні скарги.