Окружний адміністративний суд Києва 29 березня скасував розпорядження уряду щодо приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. Суд погодився з Малехівською сільрадою, яка заявляла, що була порушена процедура добровільного об'єднання громад.

Малехівська сільська рада позивалася до Львівської ОДА та уряду з літа 2020 року. Вона вимагала скасувати рішення, за яким Малехів ставав частиною Львівської ОТГ.

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Суд задовольнив позов Малехівської сільради

Малехівська сільська рада заявляла, що рішення, згідно з яким Малехів приєднувався до Львівської ОТГ, прийняли без згоди місцевої громади й це "призвело до порушення прав, свобод та законних інтересів позивачів".

У підсумку Окружний адмінсуд Києва погодився з тим, що під час прийняття рішення порушили процедуру добровільного об’єднання громад.

Вказані порушення принципів добровільності, відкритості та прозорості при формуванні перспективного плану формування території Львівської територіальної громади, на думку суду, мало своїм наслідком порушення принципів місцевого самоврядування, зокрема, добровільності,

– мовиться у рішенні суду.

Цікаво! У травні 2020 року рішенням Кабміну затвердили перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської ОТГ увійшли Львів та ще 17 прилеглих населених пунктів.

Суд визнав протиправними та скасував:

рішення уряду від 27 травня 2020 року "Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області" у частині включення Малехівської територіальної громади Жовківського району до Львівської територіальної громади;

рішення уряду від 12 червня 2020 року "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області" у частині включення Малехова до Львівської ОТГ.

Також суд визнав протиправними дії Львівської ОДА, яка розробила перспективний план і подала його на затвердження Кабміну. Проте суд відмовився зобов’язати ЛОДА розробити інший проєкт перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади. Рішення суду можна оскаржити в апеляції.

Зверніть увагу! Восени 2020 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив Малехівській сільраді у намірах вийти зі складу Львівської ОТГ.