Організували підпільне казино: у Львові судитимуть зловмисників – фото

У Львові правоохоронці оголосили злочинній групі про підозру в організації азартних ігор. Зловмисники створили підпільне онлайн-казино, доступ до якого могли отримати лише перевірені "клієнти".
Джерело: поліція Львівщини.
Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмисниками покарання.
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Казино організував 46-річний львів'янин / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці повідомили організатору та учасникам групи про підозру у створенні грального закладу в складі організованої групи. Санкція статті передбачає покарання – від 170 до 680 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади на рік.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Вони 25 січня скерували обвинувальний акт на розгляду суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання.
Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини