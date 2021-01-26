Організували підпільне казино: у Львові судитимуть зловмисників – фото

У Львові правоохоронці оголосили злочинній групі про підозру в організації азартних ігор. Зловмисники створили підпільне онлайн-казино, доступ до якого могли отримати лише перевірені "клієнти".

Джерело: поліція Львівщини.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмисниками покарання.

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Як зловмисники організували підпільне казино

Правоохоронці встановили, що організатором групи був 46-річний львів’янин. Саме він налагодив роботу грального закладу у Львові, у якому відвідувачі робили грошові ставки та отримувати свої виграші.

Онлайн-казино працювало у режимі суворої конспірації – доступ до ігор могли отримати лише перевірені "клієнти".

До роботи закладу організатор залучив 5 жительок Львова та області віком від 39 до 56 років. Вони мали чітко розподілені між собою обов’язки.

Під час обшуків у приміщенні підпільного казино поліцейські виявили та вилучили комп'ютери з інстальованим програмним забезпеченням, монітори, чорнові записи, мережеве обладнання, системи відеонагляду та готівку.

Також у ході розслідування правоохоронці провели низку експертиз та зібрали інші докази причетності зловмисників до організації онлайн-казино.



Казино організував 46-річний львів'янин / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці повідомили організатору та учасникам групи про підозру у створенні грального закладу в складі організованої групи. Санкція статті передбачає покарання – від 170 до 680 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади на рік.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Вони 25 січня скерували обвинувальний акт на розгляду суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання.



Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини



Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини