Киянин отримав штраф, але у Львові не був: патрульні знайшли авто-двійник – фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львові 22 квітня патрульні знайшли авто-двійник. Киянин, на матір якого зареєстрована автівка, отримав штраф за перевищення швидкості біля села Солонка. Проте чоловік на Львівщині не був, тож написав заяву у поліцію.
Авто киянина буцімто зафіксувала камера на трасі Київ – Чоп біля села Солонка. Проте автівка чоловіка увесь час була у столиці.
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Киянин отримав чужий штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Правоохоронці знайшли авто-двійник у Львові. Його власником виявився 40-річний львів'янин, який живе на вулиці Монастирського.
Його авто також було зеленого кольору, проте дещо світлішого відтінку. Окрім цього, автомобілі мали ідентичні державні номерні знаки та VIN-коди. Відрізнялись лише дата реєстрації та рік випуску автомобіля.
Львів'янин розповів, що у березні в Умані купив автівку з документами. Продавець запевнив його, що власники авто перебувають за кордоном, тому переоформити право власності немає можливості.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поки невідомо, чим завершився цей інцидент.Зверніть увагу! Правоохоронці закликають усіх покупців автівок реєструвати їх на себе. Якщо автомобіль "нечистий" – це одразу встановлять у Сервісному центрі, тож вам вдасться уникнути сумних наслідків.
Чоловік попросив знайти двійника його авто / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці виявили авто-двійник у Львові / Фото Патрульної поліції Львівщини
В автівок відрізнялись дата реєстрації та рік випуску / Фото Патрульної поліції Львівщини