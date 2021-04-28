Киянин отримав штраф, але у Львові не був: патрульні знайшли авто-двійник – фото

У Львові 22 квітня патрульні знайшли авто-двійник. Киянин, на матір якого зареєстрована автівка, отримав штраф за перевищення швидкості біля села Солонка. Проте чоловік на Львівщині не був, тож написав заяву у поліцію.

Авто киянина буцімто зафіксувала камера на трасі Київ – Чоп біля села Солонка. Проте автівка чоловіка увесь час була у столиці.

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Киянин отримав чужий штраф

Камери автофіксації на трасі Київ – Чоп зафіксували, що водій авто Mercedes-Benz перевищив швидкість.

Киянин, на адресу якого надійшов штраф, звернувся в поліцію 22 квітня та попросив його скасувати.

За його словами, лист про порушення надійшов у Миколаїв на адресу реєстрації авто.

Офіційно автомобіль записаний на маму чоловіка.

Проте він користується автівкою у Києві, а на Львівщині у той день не був.

Киянин попросив поліцейських знайти двійника його авто.



Киянин отримав чужий штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Авто-двійник придбали львів'яни

Правоохоронці знайшли авто-двійник у Львові. Його власником виявився 40-річний львів'янин, який живе на вулиці Монастирського.

Його авто також було зеленого кольору, проте дещо світлішого відтінку. Окрім цього, автомобілі мали ідентичні державні номерні знаки та VIN-коди. Відрізнялись лише дата реєстрації та рік випуску автомобіля.

Львів'янин розповів, що у березні в Умані купив автівку з документами. Продавець запевнив його, що власники авто перебувають за кордоном, тому переоформити право власності немає можливості.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поки невідомо, чим завершився цей інцидент.

Правоохоронці закликають усіх покупців автівок реєструвати їх на себе. Якщо автомобіль "нечистий" – це одразу встановлять у Сервісному центрі, тож вам вдасться уникнути сумних наслідків.



Чоловік попросив знайти двійника його авто / Фото Патрульної поліції Львівщини



Правоохоронці виявили авто-двійник у Львові / Фото Патрульної поліції Львівщини



В автівок відрізнялись дата реєстрації та рік випуску / Фото Патрульної поліції Львівщини