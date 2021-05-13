У ДСНС розповіли, що 12 травня надзвичайники ліквідували 24 пожежі сухої трави. На жаль, попри застереження, люди вперто продовжують спалювати сухостій та сміття на своїх присадибних ділянках та в полях.

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На Львівщині обгорів чоловік, спалюючи траву

О 16:43 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Вовків. Там на відкритій території горіла трава.

Не гаючи часу, на місце виклику виїхали рятувальники.

Вогнеборці виявили там 52-річного чоловіка, який обгорів внаслідок необережного поводження з вогнем.

Він отримав опіки II ступеня. У чоловіка постраждали ноги, обличчя та тулуб.

Постраждалого у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Вогонь знищив суху траву та чагарник на площі 300 квадратних метрів.

Надзвичайники локалізували пожежу о 17:22, а повністю ліквідували – о 17:32.

До гасіння полум'я залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

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За спалювання трави передбачені штрафи

Загалом 12 травня надзвичайники подолали 24 пожежі сухої трави. Внаслідок підпалів вогонь знищив сухостій на площі 1,4 гектара. Зокрема, вогнеборці гасили пожежі у Дрогобицькому, Червоноградському, Львівському, Самбірському та Золочівському районах.

Надзвичайники нагадують жителям Львівщини про заборону спалювання сухостою. Відповідно до українського законодавства, за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Також слід пам'ятати, що внаслідок пожеж вогонь знищує не лише суху траву, а й рослини, комах, звірів та птахів.

Зверніть увагу! У 2020 році в Україні вступив у дію закон, яким суттєво збільшили розмір штрафу за спалювання сухостою. Мінімальний штраф тепер становить 3 тисячі 60 гривень. За пошкодження рослинного покриву винуватця можуть оштрафувати від 91 тисячі 80 гривень до 153 тисяч гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу