У Миколаївському районі Львівщини під час роботи загинула бібліотекарка. Вона отруїлась чадним газом через несправну піч. Правоохоронці встановили ймовірну винуватицю смерті жінки.

Бібліотекарка померла внаслідок отруєння продуктами горіння. Слідчі встановили підозрювану в смерті жінки. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як загинула бібліотекарка

14 грудня 2018 року в одному з сіл Миколаївського району під час роботи загинула 57-річна бібліотекарка.

Місцева жителька опалювала своє робоче місце за допомогою кахельної газової печі.

Медики встановили, що жінка загинула внаслідок отруєння продуктами згоряння (оксидом вуглецю).

Правоохоронці під час проведення досудового розслідування призначили комплексну пожежно-технічну експертизу. Також фахівці провели інженерно-технічну експертизу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

За висновками експертів, причиною витоку продуктів горіння стало самовільне поновлення подачі газу до несправної печі у приміщенні бібліотеки. Крім того, хтось самовільно відключив сигналізатор мікроконцентрації чадного газу.

Слідчі встановили, що жінка загинула через невиконання посадових обов’язків 48-річною працівницею бібліотеки, яка була відповідальна за охорону праці та справність газового обладнання.

Що загрожує зловмисниці

Слідчі повідомили завідувачці відділу про підозру в порушенні вимог законодавства про охорону праці. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи терміном до 2 років, обмеження волі терміном до 5 років або до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.