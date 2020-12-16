Отруїлась чадним газом: на Львівщині бібліотекарка загинула під час роботи
У Миколаївському районі Львівщини під час роботи загинула бібліотекарка. Вона отруїлась чадним газом через несправну піч. Правоохоронці встановили ймовірну винуватицю смерті жінки.
Бібліотекарка померла внаслідок отруєння продуктами горіння. Слідчі встановили підозрювану в смерті жінки. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як загинула бібліотекарка
- 14 грудня 2018 року в одному з сіл Миколаївського району під час роботи загинула 57-річна бібліотекарка.
- Місцева жителька опалювала своє робоче місце за допомогою кахельної газової печі.
- Медики встановили, що жінка загинула внаслідок отруєння продуктами згоряння (оксидом вуглецю).
- Правоохоронці під час проведення досудового розслідування призначили комплексну пожежно-технічну експертизу. Також фахівці провели інженерно-технічну експертизу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
- За висновками експертів, причиною витоку продуктів горіння стало самовільне поновлення подачі газу до несправної печі у приміщенні бібліотеки. Крім того, хтось самовільно відключив сигналізатор мікроконцентрації чадного газу.
- Слідчі встановили, що жінка загинула через невиконання посадових обов’язків 48-річною працівницею бібліотеки, яка була відповідальна за охорону праці та справність газового обладнання.
Що загрожує зловмисниці
Слідчі повідомили завідувачці відділу про підозру в порушенні вимог законодавства про охорону праці. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи терміном до 2 років, обмеження волі терміном до 5 років або до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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