Де поплавати поблизу Львова: найкращі озера для літнього відпочинку

Загалом на Львівщині є 13 озер та водойм, де можна безпечно поплавати, адже там є рятувальники. Біля більшості пляжів можна орендувати альтанки з мангалом та шезлонги, щоб ваш відпочинок був ще приємнішим.

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Де поплавати поблизу Львова: список озер

Влітку надзвичайно актуальним стає відпочинок біля озера. Багато львів'ян полюбляють їхати на Світязь, забуваючи, що на Львівщині також є хороші озера. У 2021 році, поки пандемія коронавірусу не завершилась, на них слід звернути особливу увагу, адже далекі подорожі можуть бути не надто безпечними.

Озеро у Брюховичах

На території відпочинкового комплексу "Корса" у Брюховичах розташовано озеро глибиною до 3 метрів. Тут на піщаному пляжі є окрема VIP-зона, яка вміщує до 40 людей. Там розміщуються роздягальня, санвузол, стіл, парасоля та шезлонги.

Влітку біля озера працює кафе, де можна поласувати шашликом, тістечками, морозивом і холодними напоями. У відвідувачів є можливість поплавати на катамаранах, пограти у пляжний волейбол чи покататись на водних гірках.

Адреса: Брюховичі, вулиця Курортна, 20а.

Як доїхати: Зі Львова до Брюховичів курсують 3 маршрутки: №8, 22 та 144. Перші дві зупиняються поблизу озера, а третя – біля залізничної станції "Брюховичі", від якої приблизно 15 хвилин необхідно йти пішки.

Автомобілем дістатися ще простіше. З центру Львова вулицею Замарстинівською слід виїхати в напрямку Брюховичів. Там минути "Чебуречну" й за зупинкою повернути ліворуч за вказівником.



Озеро у Брюховичах / Фото "Корса"

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Озеро у Модричах

Неподалік Трускавця розміщується відпочинковий комплекс "Козацький хутір". Там можна покупатись в озері та позасмагати на штучному піщаному пляжі.

Також на території комплексу є літні будиночки та ресторан, тож у відвідувачів є можливість переночувати та смачно попоїсти. Окрім цього, тут є 8 альтанок, поле для любителів волейболу та гойдалки для дітей. А вечорами на території ресторану звучить жива народна музика.

Адреса: село Модричі, Дрогобицький район (неподалік Трускавця).

Як доїхати: Зі Львова їздить автобус Львів – Трускавець. Кожні 45 хвилин він вирушає з автовокзалу на площі Двірцевій. Час у дорозі становить приблизно 2 години. Щоб потрапити до озера, необхідно вийти на автостанції у Трускавці, повернутися трасою до вивіски "Козацький хутір" і йти далі за вказівником.



Озеро в Модричах / Фото ZAXID.NET

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Озеро "Байкал" ("Задорожнє")

Озеро "Байкал" утворилось у 1974 році внаслідок затоплення Дроговизького кар'єру. Воно – більш відоме як "Задорожнє" через назву найближчої залізничної станції.

На озері є безкоштовні та платні пляжі, кожен з яких має свої правила. Тут можна орендувати шезлонги та парасолі. Також у платних пляжних зонах є альтанки та мангали з дровами. Окрім того, на "Задорожньому" можна не тільки купатися, а й ловити рибу.

Адреса: село Дроговиж Миколаївського району.

Як доїхати: Зі Львова автівкою можна доїхати до озера за 40 – 50 хвилин. Слід повернути у село Дроговиж, далі проїхати прямо, а перед залізничним переїздом повернути праворуч. Проте, цілком ймовірно, що через велику кількість автівок поблизу озера ви можете потрапити в затор. На "Задорожнє" також можна доїхати електричками сполученням Львів – Трускавець, Львів – Лавочне та Львів – Моршин.



Озеро "Задорожнє" / Фото Lemberg Lake

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Озеро у Волі-Гомулецькій

За 16 кілометрів від центру Львова, у селі Воля-Гомулецька, розташовується база відпочинку "Альбатрос". Тут можна поплавати та орендувати альтанку. Окрім цього, на базі відпочинку є сауна, готель та кафе. Проте шезлонгів та парасольок біля озера немає.

Адреса: село Воля-Гомулецька, вулиця Озерна, 6

Як доїхати: Зі Львова автомобілем слід їхати київською трасою, повернути у Волю-Гомулецьку та проїхати у кінець села. Можна їхати й з Брюховичів. Тоді потрібно повернути праворуч біля "Чебуречної" і проїхати приблизно 3 кілометри. Також зі Львова до бази відпочинку можна доїхати автобусом №22.



Озеро у Волі-Гомулецькій / Фото Олега Сироватки

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Озеро у Пустомитах

У Пустомитах розміщується база відпочинку "Озерний край". На її території є невеличкий готель та кілька озер, де можна порибалити чи покупатися. Також тут діє дитячий ресторан, у якому малечу розважатимуть аніматори, поки дорослі відпочиватимуть.

На піщаних пляжах бази відпочинку є лежаки. Окрім цього, тут можна орендувати альтанку з мангалом. Проте дрова слід привозити із собою.

Адреса: Пустомити, вулиця Ставкова, 60.

Як доїхати: Автомобілем на в'їзді в Пустомити слід повернути праворуч на вулицю Лісневицьку. До бази відпочинку також можна доїхати приміськими поїздами, адже вона розташовується неподалік залізничної станції "Пустомити". Окрім того, зі Львова до "Озерного краю" можна доїхати маршрутками. Щопівгодини з проспекту Червоної Калини їздить автобус №116, а кожні 10 хвилин з автостанції №3 на вулиці Петлюри курсує автобус №141.



Озеро у Пустомитах / Фото "Озерний край"

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Palmira Resort у Підберізцях

У Підберізцях, за 7 кілометрів від Львова, можна відпочити в сучасному відпочинковому комплексі Palmira Resort. Там на чистому пляжі штучного озера є можливість орендувати шезлонги або альтанки. Також на території розміщено дитячі й спортивні майданчики та атракціони. Інколи в Palmira Resort влаштовують світлові шоу та пляжні вечірки. Проте зауважте, що озеро зовсім не мілке – подекуди його глибина сягає 6 метрів.

Адреса: село Підберізці, вулиця Галицька, 17.

Як доїхати: Комплекс Palmira Resort розташований неподалік виїзду з Винників на кільцеву Львова. Від транспортної розв'язки потрібно проїхати приблизно 500 метрів у напрямку Підберізців. Потім слід повернути праворуч і проїхати ще кількасот метрів до озера. Також до Palmira Resort можна дістатися будь-якою маршруткою, що їде у напрямку Золочева.



Palmira Resort у Підберізцях / Фото "Львів – місто натхнення"

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"Львівська Швейцарія" у Давидові

За 13 кілометрів від центру Львова, у селі Давидів, розкинувся відпочинковий комплекс "Львівська Швейцарія". Тут є готель, тож охочі можуть залишитись у ньому на кілька днів. На території "Львівської Швейцарії" також є 28 альтанок з мангалами. Окрім того, відпочивальникам не потрібно перейматись за дрова, адже вони входять у вартість оренди.

Біля водойми завжди чергують рятувальники, тож там можна безпечно поплавати. Для дитячого відпочинку в комплексі передбачили батут, мотузковий парк та майданчик. Проте слід врахувати, що на територію категорично заборонено приїжджати з тваринами.

Адреса: село Давидів, вулиця Озерна, 1Б.

Як доїхати: Зі Львова автомобілем до "Львівської Швейцарії" їхати дуже зручно. Дорога від ТРЦ King Cros Leopolis, Кільцевою у напрямку Києва, займе всього 10 хвилин. Громадським транспортом також можна дістатися. Найкращий варіант – маршрутка №160. Вона курсує від вулиці Шота Руставелі. На зупинці біля Кільцевої потрібно вийти та пішки пройти ще майже 2 кілометри.



"Львівська Швейцарія" / Фото "Львівська Швейцарія"

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"Гостинний двір" у Коросно

Відпочинковий комплекс "Гостинний двір" має дуже велику та гарну територію. Тут є чисті пляжі та тепле мілке озеро, тож сюди можна безпечно приїздити з дітками. Як і в усіх попередніх відпочинкових комплексах, у "Гостинному дворі" можна орендувати альтанку з мангалом. Окрім того, тут є готель, басейн, сауна, бар та літня тераса. Також відвідувачі мають можливість порибалити. Проте варто зауважити, що на відпочинок у цей комплекс не можна брати тварин.

Адреса: село Коросно.

Як доїхати: Щоб дістатись до "Гостинного двору", потрібно виїхати зі Львова у напрямку Винників, проїхати повз села Підберізці та Куровичі, а перед Підгайчиками повернути праворуч у напрямку Затемного. Час у дорозі з центру Львова – приблизно 1 година.



Озеро в Коросно / Фото 032.ua

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База відпочинку "Верещиця"

База відпочинку "Верещиця", у Яворівському національному природному парку, розташовується за 38 кілометрів від центру Львова. Тут є надзвичайно гарна територія – чудовий ліс та озеро з піщаним пляжем. Там також можна орендувати альтанки та столики. Проте дрова слід привозити із собою.

Адреса: Яворівський національний природний парк.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то потрібно минути Івано-Франкове, через 6 кілометрів повернути праворуч і їхати ще майже 7 кілометрів. Також з інтервалом 40 – 50 хвилин з автостанції №4, біля Янівського кладовища, курсує маршрутка, яка їде до Яворівського національного природного парку.



Озеро в Коросно / Фото 032.ua

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Озеро "Молодіжне" у Перемишлянах

У Перемишлянах є міське озеро "Молодіжне". Воно відкрите для усіх охочих. Окрім цього, там можна рибалити. Біля озера облаштовали пляжну зону та паркінг. Його перевагою є те, що вхід та паркування автівки є безкоштовними. Проте до цього мальовничого озера з центру Львова потрібно їхати майже 50 кілометрів.

Адреса: Перемишляни, вулиця Липова Алея.

Як доїхати: Автомобілем на в'їзді до Перемишлян слід одразу повернути ліворуч на вулицю Липова Алея, а через кілька хвилин ще раз повернути ліворуч. Також до озера можна доїхати будь-якою маршруткою, яка їде в Перемишляни з львівської АС №6 на вулиці Личаківській.



Озеро у Перемишлянах / Фото Перемишлянської міськради

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