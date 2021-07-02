Озеро замість дороги: чому у Львові постійно "плаває" вулиця Сахарова – фото

У Львові під час злив постійно затоплює вулицю Сахарова. Перехрестя з вулицею Вітовського часто перетворюється на справжнє озеро. Проте такі потопи триватимуть ще не довго, адже у місті планують розширити старий колектор.

Сахарова затоплює через те що, старий колектор не може справитись з кількістю стічної води. Тож там потрібно прокласти нову гілку каналізаційного колектора, щоб такі потопи припинились.

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У Львові знову затопило вулицю Сахарова

Львів 30 червня накрила сильна злива. Негода спричинила багато лиха. Зокрема, дощова вода знову утворила на вулиці Сахарова справжнє озеро. Наразі вода там вже зійшла. Проте у місті думають, що потрібно зробити, щоб такі потопи взагалі не відбувались.

Речниця ЛМКП "Львівводоканал" Уляна Горбата розповіла, що бетонний австрійський каналізаційний колектор на вулиці Сахарова має діаметр 2,4 на 2,4 метра. Йому вже понад 100 років. Коли злив у місті немає, він добре виконує свої функції.

Однак, коли місто накриває сильний дощ та злива, і за 10 – 15 хвилин випадає мало не місячна норма, колектор стає непрохідний і не встигає увібрати всю воду,

– зазначила Горбата.

За її словами, коли негоди у Львові немає, колектор порожній, лише внизу води приблизно по кісточки. Проте під час злив тут можуть виникати справжні проблеми, зокрема затоплення або навіть провалля.

"Вода над колектором вимиває ґрунт, зверху утворюється порожнина і від динамічних навантажень автівок, які їздять дорогою, може відбутися навіть провалля", – додали у "Львівводоканалі".



Злива знову затопила вулицю Сахарова / Фото "Твоє місто"

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На Сахарова слід прокласти гілку нового колектора

У 2020 році "Львівводоканал" замовив у фахівців дослідження, щоб визначити причини підтоплення на вулиці Сахарова та зрозуміти, чи достатня потужність колектора. Відповідно до розрахунків та рекомендацій спеціалістів, тут необхідно прокласти гілку нового каналізаційного колектора або ж зробити розширення чинного, тобто збільшити його об'єм.

Проте, що саме робитимуть на Сахарова, вирішить проєктант. Горбата зазначила, що на перехресті з вулицею Вітовського вже запланували провести реконструкцію. Замовником робіт є "Львівавтодор".

"Саме в межах цього проєкту й буде передбачене розв'язання проблеми з колектором – або паралельно зроблять нову гілку колектора, тобто стічні води йтимуть як по наявному, так і по новому колекторі, або його збільшать чи замінять", – додала речниця.

Наразі проєкт перебуває на етапі тендерних процедур. Проєктант запропонує рішення після того, як визначать виконавця реконструкції.



Перехрестя Сахарова – Вітовського перетворилось на озеро / Фото "Твоє місто"

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Проблеми з колекторами є не лише на Сахарова

За словами дигерів-дослідників, під час сильних злив Сахарова затоплює через те, що широкий колектор, який там розташований, у певному відрізку на 100 метрів звужується майже у 5 разів. Потім він знову стає широким. Тож під час негоди вода не встигає проходити й часто виливається з люків.

Горбата зазначила, що проблеми із колекторами у Львові є не лише на Сахарова. Зокрема, на проспекті Червоної Калини та Торф'яній. За її словами, більшість колекторів є гравітаційними. Їх побудували з ухилом, тож стічна вода тече донизу до очисних споруд на вулиці Пластовій. Проте є частина міста, яку розбудували за вододільним хрестом, тобто стічні води там доводиться перекачувати.

Саме такий бетонний колектор є на Сихові, зокрема на проспекті Червоної Калини. Через те, що колектор зазнав корозії й порушена цілісність бетону, на місці трапляються провалля. Колектор треба міняти. Те саме стосується колектора на вулиці Торф'яній,

– додала речниця.

За її словами, на вулицях Торф'яній – Пластовій розміщений величезний колектор діаметром 5 на 3,5 метра. Там сходяться витоки зі всіх колекторів. Він не може прийняти увесь об'єм стічної води, тож трапляються витоки. Цей колектор також потребує реконструкції. Зараз щодо цього триває етап передпроєктних пропозицій.

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Колектор планують реконструювати / Фото "Твоє місто"