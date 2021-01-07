Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 8 січня у Львові та області падатиме сніг. Вранці та вночі буде туман, а дороги вкриє ожеледиця.

Погоду на Львівщині 8 січня визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Вночі та вранці очікується туман. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 8 січня

Синоптики прогнозують, що дороги Львівщини вночі та вранці огорне туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – "жовтий".

Погода у Львові та області буде хмарна з проясненнями. Її визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

Вночі місцями падатиме сніг. Вдень опадів не очікують. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Погода у Львівській області 8 січня

Синоптики прогнозують, що вночі температура у Львівській області становитиме 1 – 6 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Погода у Львові 8 січня

Вночі температура у Львові коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що дороги Львівщини 8 січня огорнуть туман та ожеледиця. Тому потрібно бути максимально уважними під час руху та виконувати прості правила поведінки під час ожеледиці.