Падали, підіймались й знову втікали: прикордонники затримали нелегалів – епічне відео
Львівські прикордонники за допомогою тепловізора затримали нелегалів, які намагались пішки перетнути україно-польський кордон. Порушники виявились досить наполегливими – вони падали, підіймались й знову втікали, не розуміючи, що кожен їхній рух прикордонники бачать на екрані ґаджета.
Джерело:Державна прикордонна служба
Нелегалів помітив прикордонний наряд від відділу "Нісмичі". У цьому правоохоронцям допоміг мобільний тепловізійний комплекс TORSUS PRAETORIAN.
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Як прикордонники затримали нелегалів
- Прикордонники виявили правопорушників за допомогою тепловізора на околиці Угринева Червоноградського району.
- Під час переслідування нелегали намагалися втікати – вони падали, підіймалися й знову бігли, ховаючись.
- Проте далеко їм втекти не вдалося, адже оператор мобільного комплексу бачив їх, як на долоні, та координував прикордонників.
- Завдяки точним вказівкам про місце знаходження порушників прикордонники їх швидко затримали.
- Нелегали не мали при собі документів.
- З їхніх слів, один є громадянином України, а двоє інших – громадяни Палестини.
Дивіться відео, як прикордонники затримали нелегалів:
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Що загрожує нелегалам
Іноземців та українця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірки та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону України.
Також прикордонники направили повідомлення для внесення в ЄРДР щодо українця за підозрою у незаконному переправленні осіб через держкордон.
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