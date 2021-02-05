Львівські прикордонники за допомогою тепловізора затримали нелегалів, які намагались пішки перетнути україно-польський кордон. Порушники виявились досить наполегливими – вони падали, підіймались й знову втікали, не розуміючи, що кожен їхній рух прикордонники бачать на екрані ґаджета.

Нелегалів помітив прикордонний наряд від відділу "Нісмичі". У цьому правоохоронцям допоміг мобільний тепловізійний комплекс TORSUS PRAETORIAN.

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Як прикордонники затримали нелегалів

Прикордонники виявили правопорушників за допомогою тепловізора на околиці Угринева Червоноградського району.

Під час переслідування нелегали намагалися втікати – вони падали, підіймалися й знову бігли, ховаючись.

Проте далеко їм втекти не вдалося, адже оператор мобільного комплексу бачив їх, як на долоні, та координував прикордонників.

Завдяки точним вказівкам про місце знаходження порушників прикордонники їх швидко затримали.

Нелегали не мали при собі документів.

З їхніх слів, один є громадянином України, а двоє інших – громадяни Палестини.

Дивіться відео, як прикордонники затримали нелегалів:

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Що загрожує нелегалам

Іноземців та українця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірки та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону України.

Також прикордонники направили повідомлення для внесення в ЄРДР щодо українця за підозрою у незаконному переправленні осіб через держкордон.

Зверніть увагу! 4 лютого прикордонники відділу "Краківець" затримали ще 2 нелегалів при спробі перетину держкордону. Затримані громадяни Судану були одягнені у зовсім легкий одяг. Про нелегалів, котрі з’явилися у прикордонні та прямували в бік кордону, повідомив місцевий житель.