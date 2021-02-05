Падали, підіймались й знову втікали: прикордонники затримали нелегалів – епічне відео

5 лютого 2021 , 16:33
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Джерело:

Державна прикордонна служба

Львівські прикордонники за допомогою тепловізора затримали нелегалів, які намагались пішки перетнути україно-польський кордон. Порушники виявились досить наполегливими – вони падали, підіймались й знову втікали, не розуміючи, що кожен їхній рух прикордонники бачать на екрані ґаджета.

Нелегалів помітив прикордонний наряд від відділу "Нісмичі". У цьому правоохоронцям допоміг мобільний тепловізійний комплекс TORSUS PRAETORIAN.

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Як прикордонники затримали нелегалів

  • Прикордонники виявили правопорушників за допомогою тепловізора на околиці Угринева Червоноградського району.
  • Під час переслідування нелегали намагалися втікати – вони падали, підіймалися й знову бігли, ховаючись.
  • Проте далеко їм втекти не вдалося, адже оператор мобільного комплексу бачив їх, як на долоні, та координував прикордонників.
  • Завдяки точним вказівкам про місце знаходження порушників прикордонники їх швидко затримали.
  • Нелегали не мали при собі документів.
  • З їхніх слів, один є громадянином України, а двоє інших – громадяни Палестини.

Дивіться відео, як прикордонники затримали нелегалів:

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Що загрожує нелегалам

Іноземців та українця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірки та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону України.

Також прикордонники направили повідомлення для внесення в ЄРДР щодо українця за підозрою у незаконному переправленні осіб через держкордон.

Зверніть увагу! 4 лютого прикордонники відділу "Краківець" затримали ще 2 нелегалів при спробі перетину держкордону. Затримані громадяни Судану були одягнені у зовсім легкий одяг. Про нелегалів, котрі з’явилися у прикордонні та прямували в бік кордону, повідомив місцевий житель.