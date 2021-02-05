Падали, підіймались й знову втікали: прикордонники затримали нелегалів – епічне відео

Джерело:Державна прикордонна служба
Львівські прикордонники за допомогою тепловізора затримали нелегалів, які намагались пішки перетнути україно-польський кордон. Порушники виявились досить наполегливими – вони падали, підіймались й знову втікали, не розуміючи, що кожен їхній рух прикордонники бачать на екрані ґаджета.
Нелегалів помітив прикордонний наряд від відділу "Нісмичі". У цьому правоохоронцям допоміг мобільний тепловізійний комплекс TORSUS PRAETORIAN.
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Дивіться відео, як прикордонники затримали нелегалів:
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Іноземців та українця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірки та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону України.
Також прикордонники направили повідомлення для внесення в ЄРДР щодо українця за підозрою у незаконному переправленні осіб через держкордон.