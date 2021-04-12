Падатиме сніг: на Львівщині прогнозують різке похолодання

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують різке похолодання на Львівщині з 14 квітня. В області падатимуть дощ та сніг, а стовпчики термометрів не підійматимуться вище 9 градусів тепла.

До 14 квітня погода на Львівщині буде по-весняному теплою. Проте потім в область повернуться дощі зі снігом.

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Прогноз погоди на Львівщині з 12 до 16 квітня

Синоптики прогнозують, що у понеділок, 12 квітня, на Львівщині буде ясно. Температура вдень становитиме до 17 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 6 – 8 градусів тепла.

У вівторок, 13 квітня, в у Львові та області протягом усього дня буде ясно, інколи – хмарно з проясненнями. Вдень температура становитиме 15 – 17 градусів тепла, а вночі – 3 – 6 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, вночі падатиме дощ.

Згідно з прогнозами синоптиків, у середу, 14 квітня, погода на Львівщині різко погіршиться. Вдень температура коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, а вночі – від 3 до 5 градусів тепла. Ймовірно, падатиме сніг з дощем.

На Львівщині вдень 15 квітня дощитиме. Температура становитиме 5 – 7 градусів тепла, а вночі 3 – 5 градусів тепла. Вночі падатимуть дощ та сніг.

У п'ятницю, 16 квітня, на Львівщині теж буде холодно. Температура становитиме 7 – 9 градусів тепла. Протягом дня падатиме дощ зі снігом.

За прогнозами синоптиків, тепло на Львівщину повернеться не раніше 18 квітня. До кінця квітня в області очікують хмарну та дощову погоду.