Падатиме густий сніг: прогноз погоди у Львові та області на 17 лютого
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 17 лютого на Львівщині знову падатиме значний сніг. Дороги області залишаються вкритими ожеледицею
Джерело:Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині 17 лютого визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з північного заходу. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.
Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 17 лютого
Прогноз погоди на Львівщині на 17 лютого
У Львові та області 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме сніг, а вдень – сніг та мокрий сніг, місцями значний.
Вдень прогнозують подекуди налипання мокрого снігу. Дороги Львівщини вкриє ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів з секунду. Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Поділитися новиною