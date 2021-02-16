Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 17 лютого на Львівщині знову падатиме значний сніг. Дороги області залишаються вкритими ожеледицею

Погоду на Львівщині 17 лютого визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з північного заходу. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

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Прогноз погоди на Львівщині на 17 лютого

У Львові та області 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме сніг, а вдень – сніг та мокрий сніг, місцями значний.

Вдень прогнозують подекуди налипання мокрого снігу. Дороги Львівщини вкриє ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів з секунду. Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Зверніть увагу! Зважаючи на несприятливі погодні та дорожні умови, водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу