Нарешті падатиме сніг: прогноз погоди у Львові та області на 26 грудня
Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 26 грудня на Львівщині падатиме невеликий сніг. Дороги Львова та області огорне туман та ожеледиця.
Погоду на Львівщині 26 грудня визначатиме тилова частина циклону над Європейською територією Росії. Подекуди у Львові та області падатиме сніг. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 26 грудня
Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 26 грудня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Подекуди у Львові та області падатиме невеликий сніг.
Вночі та вранці дороги Львівщини огорне слабкий туман та ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Погоду визначатиме тилова частина циклону над Європейською територією Росії. Протягом дня атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Упродовж доби у Львові та області температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
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