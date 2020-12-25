Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 26 грудня на Львівщині падатиме невеликий сніг. Дороги Львова та області огорне туман та ожеледиця.

Погоду на Львівщині 26 грудня визначатиме тилова частина циклону над Європейською територією Росії. Подекуди у Львові та області падатиме сніг. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 26 грудня

Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 26 грудня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Подекуди у Львові та області падатиме невеликий сніг.

Вночі та вранці дороги Львівщини огорне слабкий туман та ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Погоду визначатиме тилова частина циклону над Європейською територією Росії. Протягом дня атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Упродовж доби у Львові та області температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики передбачають, що 26 грудня на дорогах Львівщини буде туман та ожеледиця. Тому пішоходам та водіям потрібно бути дуже обережними під час руху. Водії повинні вмикати фари та обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі потреби. Своєю чергою, пішоходам потрібно носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише в відведених для цього місцях.