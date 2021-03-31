Падатимуть дощ та град: прогноз погоди у Львові та області на 1 квітня

Синоптики прогнозують, що 1 квітня Львівщину огорне туман. Вдень на території області буде по-весняному тепло – очікують до 19 градусів тепла.

На Львівщині 1 квітня погоду визначатиме передня частина улоговини від циклону над Баренцовим морем. Синоптики попереджають про можливе погіршення видимості через туман.

Цікаво Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика

Прогноз погоди у Львові та області на 1 квітня

Синоптики прогнозують, що 1 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Проте у другій половині дня місцями буде гроза – падатимуть короткочасний дощ та град. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вночі та вранці область огорне туман видимістю 200 – 500 метрів. Тож водії та пішоходи повинні бути уважними під час руху.

Вітер південно-західний з переходом у західний, 5 – 10 метрів за секунду. Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

На Львівщині температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень – від 14 до 19 градусів тепла.

Погода в Україні у четвер, 1 квітня, буде по-весняному теплою. У більшості регіонів України – сонячно.



Прогноз погоди на Львівщині на 1 квітня / Дані Укргідрометцентру