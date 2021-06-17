Пам'яткоохоронця Василя Петрика випустили з СІЗО: понад пів мільйона зібрали за день

Наступного дня після обрання запобіжного заходу пам'яткоохоронець Василь Петрик вийшов із львівського СІЗО. Він там провів менше ніж добу.
Про це повідомила сім'я чоловіка у його фейсбуці 17 червня. Понад пів мільйона гривень для застави збирали активісти й небайдужі громадяни міста.
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Турбувалися про безпеку
Щоб Петрик вийшов зі слідчого ізолятора, довелося заплатити 567 тисяч гривень. За зібрані кошти родичі чоловіка подякували всім, хто якось долучився до збору.
У дописі написали, що це було необхідно зробити наступного дня. Сім'я підозрюваного вважає, що немає гарантії безпеки Василя в СІЗО.
Коротко про слідство над Петриком
- Петрика підозрюють у розкраданні мільйона гривень з бюджету.
- Він буцімто це зробив під час робіт у національному заповіднику "Древній Звенигород".
- Слідчі вважають, що в грудні 2020 року пам'яткоохоронець, який у той час був директором ПП "Белзький мур", разом з 3 спільниками організували злочинну схему.
- Зокрема, оголосили підозру в підробці первинних документів щодо завезення насипного ґрунту.
- На думку правоохоронців, ці люди внесли відомості про виконану роботу та її вартість, але насправді нічого не робили.
- Василь Петрик усі звинувачення відкинув, оскільки вважає, що справа "притягнена за вуха".
- Пам'яткоохоронець сказав, що її розпочали через його боротьбу за Миколаївську фортецю
- Цю споруду, ймовірно, хочуть знищити, щоб видобувати там пісок.
- Запобіжний захід Петрику обрав 16 травня Галицький райсуд.
- Після цього обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила збір на заставу для пам'яткооохоронця.