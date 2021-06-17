Пам'яткоохоронця Василя Петрика випустили з СІЗО: понад пів мільйона зібрали за день

Наступного дня після обрання запобіжного заходу пам'яткоохоронець Василь Петрик вийшов із львівського СІЗО. Він там провів менше ніж добу.

Про це повідомила сім'я чоловіка у його фейсбуці 17 червня. Понад пів мільйона гривень для застави збирали активісти й небайдужі громадяни міста.

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Турбувалися про безпеку

Щоб Петрик вийшов зі слідчого ізолятора, довелося заплатити 567 тисяч гривень. За зібрані кошти родичі чоловіка подякували всім, хто якось долучився до збору.

У дописі написали, що це було необхідно зробити наступного дня. Сім'я підозрюваного вважає, що немає гарантії безпеки Василя в СІЗО.

Коротко про слідство над Петриком

Петрика підозрюють у розкраданні мільйона гривень з бюджету.

Він буцімто це зробив під час робіт у національному заповіднику "Древній Звенигород".

Слідчі вважають, що в грудні 2020 року пам'яткоохоронець, який у той час був директором ПП "Белзький мур", разом з 3 спільниками організували злочинну схему.

Зокрема, оголосили підозру в підробці первинних документів щодо завезення насипного ґрунту.

На думку правоохоронців, ці люди внесли відомості про виконану роботу та її вартість, але насправді нічого не робили.

Василь Петрик усі звинувачення відкинув, оскільки вважає, що справа "притягнена за вуха".

Пам'яткоохоронець сказав, що її розпочали через його боротьбу за Миколаївську фортецю

Цю споруду, ймовірно, хочуть знищити, щоб видобувати там пісок.

Запобіжний захід Петрику обрав 16 травня Галицький райсуд.

Після цього обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила збір на заставу для пам'яткооохоронця.