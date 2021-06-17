Пам'яткоохоронця Василя Петрика випустили з СІЗО: понад пів мільйона зібрали за день

17 червня 2021 , 13:43
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Джерело:

фейсбук Василя Петрика

Наступного дня після обрання запобіжного заходу пам'яткоохоронець Василь Петрик вийшов із львівського СІЗО. Він там провів менше ніж добу.

Про це повідомила сім'я чоловіка у його фейсбуці 17 червня. Понад пів мільйона гривень для застави збирали активісти й небайдужі громадяни міста.

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Турбувалися про безпеку

Щоб Петрик вийшов зі слідчого ізолятора, довелося заплатити 567 тисяч гривень. За зібрані кошти родичі чоловіка подякували всім, хто якось долучився до збору. 

У дописі написали, що це було необхідно зробити наступного дня. Сім'я підозрюваного вважає, що немає гарантії безпеки Василя в СІЗО. 

Коротко про слідство над Петриком

  • Петрика підозрюють у розкраданні мільйона гривень з бюджету. 
  • Він буцімто це зробив під час робіт у національному заповіднику "Древній Звенигород".
  • Слідчі вважають, що в грудні 2020 року пам'яткоохоронець, який у той час був директором ПП "Белзький мур", разом з 3 спільниками організували злочинну схему.
  • Зокрема, оголосили підозру в підробці первинних документів щодо завезення насипного ґрунту.
  • На думку правоохоронців, ці люди внесли відомості про виконану роботу та її вартість, але насправді нічого не робили.
  • Василь Петрик усі звинувачення відкинув, оскільки вважає, що справа "притягнена за вуха".
  • Пам'яткоохоронець сказав, що її розпочали через його боротьбу за Миколаївську фортецю
  • Цю споруду, ймовірно, хочуть знищити, щоб видобувати там пісок.
  • Запобіжний захід Петрику обрав 16 травня Галицький райсуд.
  • Після цього обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила збір на заставу для пам'яткооохоронця.
Зверніть увагу! Василь Петрик є керівником управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА. Більше про нього читайте за посиланням. 
Автор: Олександр Марчак