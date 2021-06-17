Пам'яткоохоронця Василя Петрика помістили в СІЗО: підозрюють у заволодінні мільйоном гривень

Галицький райсуд 16 червня помістив під варту новоспеченого керівника управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика. Його підозрюють у заволодінні мільйоном гривень з держбюджету.

Трьом іншим підозрюваним обрали запобіжний захід 15 червня. Рішення суду планують оскаржувати.

До теми Вкрали мільйон гривень на реставрації археологічної пам'ятки: затриманим оголосили про підозру

Суд обрав запобіжний захід Василеві Петрику

Судове засідання відбулося 16 червня. Попри те, що багато людей зголосились взяти Петрика на поруки, суддя обрав для нього найсуворіший запобіжний захід. Пам'яткоохоронця взяли під варту з можливістю внесення 567 тисяч гривень застави. Адвокатка Петрика Тетяна Кочірко зазначила, що це рішення суду будуть оскаржувати.

Ми будемо оскаржувати ухвалу в апеляційному суді, оскільки вона є безпідставною і необґрунтованою,

– зазначила Кочірко.

Трьом іншим фігурантам справи вже також обрали запобіжний захід. Їх помістили під варту із різними сумами застави.



Петрика помістили у СІЗО / Фото "Львівський портал"

У Львові оголосили збір на заставу для Петрика

Обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила збір на заставу для пам'яткооохоронця. За словами голови правління Львівської обласної спілки архітекторів Богдана Гоя, справа, яку йому інкримінували, є грубим наклепом й скоро розсипеться.

"Першочергова ціль цього арешту – нейтралізація активної боротьби у процесі надання Миколаївській фортеці пам'яткоохоронного статусу", – зазначив Гой.

Адвокатка додала, що оскільки Петрика вже помістили у СІЗО, то, згідно з українським законодавством, немає часових обмежень на внесення застави. Тож це можна зробити, як тільки родичі матимуть потрібну суму.

Коли судова тяганина завершиться і заставу повернуть, то всі гроші скерують на благодійність та порятунок пам'яток. Родина Петриків обіцяла публічно про це прозвітувати.

Зауважте Відомого львівського пам'яткоохоронця підозрюють у привласненні мільйона гривень з держбюджету

Чому затримали пам'яткоохоронця