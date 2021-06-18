Пандемія COVID-19 не завершилась: головний медик Львівщини розповів, коли очікувати нову хвилю

Наразі на Львівщині досить стабільна ситуація з коронавірусом. Щодня його виявляють у 30 – 40 людей. Проте у Львівській ОДА попередили, що невдовзі може розпочатись нова хвиля пандемії.

Збільшення кількості хворих прогнозують на серпень – вересень. Медики закликають жителів області продовжувати дотримуватись протиепідемічних обмежень.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині – стабільна

Директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис розповів, що протягом останніх тижнів в на Львівщині спостерігають покращення та стабілізацію ситуації з коронавірусом. Проте про карантинні обмеження поки не слід забувати. За його словами, попри позитивну динаміку захворюваності в області, поки рано говорити про повне повернення до звичного життя.

Деякі країни світу починають констатувати збільшення кількості хворих на коронавірус, що зумовлено різними мутаціями. У разі послаблення чи скасування карантину, ми можемо спостерігати аналогічну ситуацію й у нас на Львівщині,

– зазначив Чемерис.

На його думку, збільшення кількості хворих на коронавірус призведе до чергової хвилі епідемії.

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Нова хвиля пандемії може розпочатись зовсім скоро

У ЛОДА зазначили, що нова хвиля коронавірусу може накрити Львівщину наприкінці літа або ж на початку осені.

"Швидше за все ми матимемо чергову хвилю зростання захворюваності. Не виключено, що це буде до кінця літа, на початку осені", – додав Чемерис.

За словами посадовця, наразі пріоритетом на Львівщині є проведення вакцинації від COVID-19.

"У літній період та на фоні достатньо низького рівня захворюваності ми повинні швидко зорганізуватися, мобілізуватися і максимально швидко провести процес вакцинації. Щоб з чітким розуміння входити в осінній період", – розповів головний медик області.

За його словами, з початком осені збільшується мобільність населення та зростання сезонної захворюваності. Тому Чемерис закликає жителів Львівщини вакцинуватись, адже після щеплення, навіть якщо людина підхопить коронавірус, перехворіє на нього у легкій формі.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу